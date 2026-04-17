Iván Ramón, de Transportes Extremeños, comparte su experiencia en el relevo generacional en Navalmoral

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, AEEF, ha celebrado este jueves en Navalmoral de la Mata una nueva jornada centrada en uno de los principales retos del tejido empresarial: el relevo generacional en la empresa familiar.

El encuentro, que se ha celebrado en el Hotel Moya de la capital de Campo Arañuelo, ha reunido a empresarios y profesionales de la zona interesados en garantizar la continuidad y el futuro de sus organizaciones.

La jornada ha comenzado con la ponencia ‘Cómo afrontar el relevo generacional en la empresa familiar’, impartida por Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura.

Después, se dio paso a un diálogo con el empresario familiar Iván Ramón, CEO y miembro de la segunda generación de Transportes Extremeños. Ramón, quien ha compartido su experiencia en el proceso de continuidad empresarial.

El Programa Releva Empresa Familiar ha recorrido distintas localidades de Extremadura -Plasencia, Mérida, Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz, Cáceres y Navalmoral de la Mata, -, consolidándose, desde su puesta en marcha en enero, como un espacio de referencia para el acompañamiento de las empresas en este proceso estratégico.

Formación y asesoramiento

La iniciativa, cofinanciada por la Junta de Extremadura, combina formación, asesoramiento y herramientas prácticas con el objetivo de garantizar la continuidad y fortalecer el tejido empresarial de la región.

El Programa Releva Empresa Familiar se complementará ahora con una segunda fase de Especialización de Empresa Familiar, de 40 horas, que dará comienzo el 19 de mayo y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.

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La empresa familiar representa un pilar fundamental de la economía regional, generando empleo estable y contribuyendo al desarrollo económico y social de Extremadura. Actualmente, la AEEF engloba a 550 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada es de 6.500 millones de euros que representa en torno al 40% del PIB privado regional.