El Moralo C.P. participará en la formación de primeros auxilios de la Feria de la Salud de Navalmoral

Navalmoral de la Mata acogerá los próximos días 20, 21 y 22 de abril una nueva edición de la Feria de la Salud, una cita ya consolidada en la localidad y que, año tras año, cuenta con una gran acogida por parte de la ciudadanía.

La plaza del Jardincillo será un año más el punto de encuentro de esta iniciativa, que reunirá a profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito sanitario y social con el objetivo de acercar la salud a la población desde una perspectiva cercana, práctica y participativa.

Durante tres jornadas, vecinos y vecinas podrán encontrar stands informativos, participar en talleres y actividades, así como asistir a charlas centradas en diferentes aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional.

Uno de los aspectos que ha ido ganando peso en esta feria es la formación, que en esta edición se consolida como una parte importante de la programación.

A través de distintas propuestas educativas y participativas, se llegará a alrededor de 600 escolares, fomentando hábitos de vida saludables desde edades tempranas, así como a personas adultas y mayores, ampliando el alcance de estas acciones formativas a toda la población.

Entre los contenidos destacados, se incluyen formaciones en primeros auxilios, técnicas de actuación ante atragantamientos y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), dirigidas, entre otros colectivos, a los jugadores del Moralo C.P.

Charlas y Paseos

También habrá charlas informativas sobre cuestiones de actualidad como el consumo de tabaco y vapeo, la capacidad pulmonar o el proceso de envejecer con derechos y calidad de vida.

La feria concluirá con dos actividades de carácter participativo: el IV Paseo Saludable y el VI ‘Concurso Regálanos tu mejor frase sobre la donación’, que servirán como clausura de esta edición e invitando a toda la ciudadanía a implicarse activamente en el cuidado de su salud.

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Desde el ayuntamiento se anima a acercarse durante estos días a la plaza del Jardincillo para informarse, formarse y participar en una feria que continúa creciendo y consolidándose como un referente en la promoción de la salud en la localidad, reforzando además el compromiso municipal con la prevención, la educación y el bienestar.