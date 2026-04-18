Plaza Jardincillo
El Moralo C.P. participará en la formación de primeros auxilios de la Feria de la Salud de Navalmoral
La Feria de la Salud de Navalmoral de la Mata incluirá formaciones en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, llegando a más de 600 escolares y a la población adulta
Navalmoral de la Mata acogerá los próximos días 20, 21 y 22 de abril una nueva edición de la Feria de la Salud, una cita ya consolidada en la localidad y que, año tras año, cuenta con una gran acogida por parte de la ciudadanía.
La plaza del Jardincillo será un año más el punto de encuentro de esta iniciativa, que reunirá a profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito sanitario y social con el objetivo de acercar la salud a la población desde una perspectiva cercana, práctica y participativa.
Durante tres jornadas, vecinos y vecinas podrán encontrar stands informativos, participar en talleres y actividades, así como asistir a charlas centradas en diferentes aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional.
Uno de los aspectos que ha ido ganando peso en esta feria es la formación, que en esta edición se consolida como una parte importante de la programación.
A través de distintas propuestas educativas y participativas, se llegará a alrededor de 600 escolares, fomentando hábitos de vida saludables desde edades tempranas, así como a personas adultas y mayores, ampliando el alcance de estas acciones formativas a toda la población.
Entre los contenidos destacados, se incluyen formaciones en primeros auxilios, técnicas de actuación ante atragantamientos y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), dirigidas, entre otros colectivos, a los jugadores del Moralo C.P.
Charlas y Paseos
También habrá charlas informativas sobre cuestiones de actualidad como el consumo de tabaco y vapeo, la capacidad pulmonar o el proceso de envejecer con derechos y calidad de vida.
La feria concluirá con dos actividades de carácter participativo: el IV Paseo Saludable y el VI ‘Concurso Regálanos tu mejor frase sobre la donación’, que servirán como clausura de esta edición e invitando a toda la ciudadanía a implicarse activamente en el cuidado de su salud.
Desde el ayuntamiento se anima a acercarse durante estos días a la plaza del Jardincillo para informarse, formarse y participar en una feria que continúa creciendo y consolidándose como un referente en la promoción de la salud en la localidad, reforzando además el compromiso municipal con la prevención, la educación y el bienestar.
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