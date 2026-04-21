Vecinos y visitantes podrán disfrutar de arte asequible en la V Feria de Arte de Navalmoral de la Mata del 23 al 25 de abril

La Asociación Cultural de Artes Plásticas de Navalmoral de la Mata ha organizado la celebración de la V Feria de Arte en colaboración con ayuntamiento y que se desarrollará en la plaza del Jardincillo. Durante estas jornadas, un total de 19 artistas expondrán sus obras en los más de diez stands que se habilitarán para ofrecer a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar del arte, así como de adquirir piezas a precios asequibles.

La feria abrirá al público en horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, y de tarde, de 18.00 a 21.00 horas. Como novedad en esta edición, se incorporará un stand dedicado a la venta de materiales artísticos, donde podrán encontrarse productos como molduras, pinceles, pinturas y otras herramientas para la creación.

Desde el ayuntamiento se invita a participar en esta iniciativa cultural, que contribuye a dinamizar la localidad y a poner en valor el talento artístico. Asimismo, se reafirma el compromiso municipal de seguir apoyando y promoviendo todas aquellas actividades y eventos impulsados por el tejido asociativo que fomenten la cultura y la participación.

La Asociación Cultural de Artes Plásticas confía en que esta quinta edición vuelva a ser un éxito y continúe avanzando en su consolidación como una cita destacada dentro de la programación cultural de la localidad.

Un colectivo muy activo

La Asociación Cultural de Artes Plásticas, que preside Joaquín Rodríguez, es un colectivo muy dinámico y activo. De hecho, son varias las actividades que desarrolla a lo largo del año. Ese es el caso de su tradicional convivencia y comida con la que tratan de estrechar las relaciones entre los socios y ciudadanía, y a la vez, fomentar las artes plásticas.

A esto se suma la feria de la que ahora en estos días se podrá disfrutar con creaciones elaboradas por integrantes de la asociación los cuales tienen la oportunidad de acercar sus trabajos y creaciones a los ciudadanos a pie de calle. Será durante los días 23, 24 y 25 de abril.

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A todo ello se suma el prestigioso Concurso Anual Pintura Rápida Juan Núñez-Romero que organiza el ayuntamiento moralo y en el que la asociación también colabora con la entrega de un premio.