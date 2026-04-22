El Círculo Empresarial Moralo presenta en el Senado el proyecto TRAE para combatir la despoblación en España

El proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), iniciativa que conecta trabajadores de Hispanoamérica con empresas de Extremadura, ofreciendo empleo estable, vivienda y acompañamiento para repoblar zonas rurales, ha llegado hasta el Senado, en Madrid. Este proyecto,

impulsado por el Círculo Empresarial Moralo, ha sido presentado en el Senado de España en el marco del VI estudio ‘Evolución de la percepción de los avances en la España Rural’, elaborado por la Cátedra Estrella Galicia Desarrollo Rural de Next Educación, con la colaboración de la Fundación AXA.

El acto, según explicó el propio Círculo Empresarial Moralo, contó con la dirección del reconocido periodista Manuel Campo Vidal y reunió a representantes institucionales, expertos y agentes implicados en el desarrollo del medio rural en España.

Previamente a la presentación, el presidente del Círculo Empresarial Moralo, Ramón Barbado, fue recibido en un encuentro institucional por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, en un gesto que «pone de relieve la relevancia creciente del proyecto en el ámbito nacional», destacó Barbado. Durante su intervención, este expuso los objetivos y avances de TRAE, una iniciativa que busca dar respuesta a tres grandes retos: la falta de mano de obra en sectores clave, la necesidad de oportunidades laborales en países latinoamericanos y la lucha contra la despoblación en el medio rural.

La presentación fue recibida con gran interés por parte de los asistentes, generando un notable impacto al cierre del acto, donde numerosos participantes se acercaron para conocer más en profundidad el proyecto y explorar posibles vías de colaboración.

Más de mil solicitudes

En apenas unas semanas, TRAE ha registrado cerca de mil solicitudes de personas interesadasen trasladarse a España para trabajar, principalmente desde países como Chile y Perú. Además, ya han comenzado a llegar los primeros expedientes autorizados desde las oficinas de extranjería, lo que marca el inicio de la fase operativa del proyecto.

«Estamos muy satisfechos con la acogida que está teniendo TRAE. No solo por el respaldo institucional, sino por la respuesta humana que estamos recibiendo. Detrás de cada solicitud hay una historia de vida y una oportunidad real de construir futuro en nuestros pueblos», ha señalado Barbado.

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El proyecto, impulsado desde Extremadura, aspira a convertirse en un modelo replicable en otras regiones de España, consolidándose como una solución innovadora que conecta talento, territorio y propósito.