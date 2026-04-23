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Salud y bienestar toman las calles de Navalmoral de la Mata en su XVIII Feria anual

La iniciativa municipal acerca la salud a la ciudadanía con pruebas médicas, charlas sobre tabaco, envejecimiento y talleres de primeros auxilios.

Fotogalería | Feria de Salud de Navalmoral

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Fotogalería | Feria de Salud de Navalmoral / Cedidas

Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

La XVIII Feria de la Salud de Navalmoral de la Mata ha vuelto a llenar las calles de información, actividades, prevención y aprendizaje para todas las edades. Esto a través de un evento ya consolidado en la localidad y que, año tras año, cuenta con una gran acogida por parte de la ciudadanía tal y como se ha demostrado en esta edición. La plaza del Jardincillo ha sido un año más el punto de encuentro de esta iniciativa, que reunió a profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito sanitario y social con el objetivo de acercar la salud a la población desde una perspectiva participativa.

Más de 20 stands, pruebas médicas, 13 talleres y más de 600 escolares participantes se han implicado en las actividades que se han ofrecido durante tres jornadas.

El público ha podido encontrar stands informativos, participar en talleres y actividades, así como asistir a charlas centradas en diferentes aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional.

Uno de los asuntos que ha ido ganando peso en esta feria es la formación, que en esta edición se ha consolidado como una parte importante de la programación.

A través de distintas propuestas educativas y participativas, se llegará a alrededor de 600 escolares, fomentando hábitos de vida saludable desde edades tempranas, así como a personas adultas y mayores, ampliando el alcance de estas acciones formativas a toda la población.

Primeros auxilios y reanimación

Entre los contenidos destacados, se han incluido formaciones en primeros auxilios, técnicas de actuación ante atragantamientos y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), dirigidas, entre otros colectivos, a los jugadores del Moralo C.P. También se han impartido charlas informativas sobre cuestiones de actualidad como el consumo de tabaco y vapeo, la capacidad pulmonar o el proceso de envejecer con derechos y calidad de vida.

La feria concluyó ayer miércoles con dos actividades de carácter participativo: el IV Paseo Saludable y el VI ‘Concurso Regálanos tu mejor frase sobre la donación’, que sirvieron como clausura de esta edición e invitando a toda la ciudadanía a implicarse activamente en el cuidado de su salud.

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Desde el ayuntamiento agradeció a todos los colectivos y personas que se han animado a participar durante estos días a la plaza del Jardincillo y que han podido para informarse, formarse y disfrutar en una feria que continúa creciendo y consolidándose como un referente en la promoción de la salud en la localidad, reforzando además el compromiso municipal con la prevención, la educación y el bienestar.

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