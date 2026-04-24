Baches, cortes de luz y acerados destrozados en el Polígono Industrial Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata

El PSOE de Navalmoral de la Mata ha solicitado al gobierno municipal la «redacción inmediata» de un Plan Integral para acabar con la situación que califican de «insostenible del abandono» del Polígono Industrial Campo Arañuelo. A través de una nota, el PSOE explica que, «en la mañana del 15 de abril se interrumpía, sin previo aviso y durante seis horas, el suministro eléctrico a las industrias ubicadas en el polígono».

Un polígono en el que conviven pequeñas y medianas empresas locales e industrias de ámbito nacional e internacional como Enteco o Rheinmetall, con procesos de fabricación continuos, que se vieron seriamente afectadas por esta situación de corte de suministro y posterior falta de potencia.

Este hecho, añaden en el escrito, «es un ejemplo más de la situación insostenible que se vive en el polígono». Como ejemplo citan que hay viales plagados de enormes baches y llenos de arena o basura, que llevan tiempo sin baldearse; acerados destrozados por el paso de vehículos pesados; arcenes y zonas de afección de infraestructuras plagadas de vegetación y suciedad o parcelas industriales abandonadas por sus propietarios e incluso reutilizadas para la cría de cabras, caballos y otros animales.

«Nuestra industria local, instalada en el polígono, merece otro trato. Las pequeñas y medianas empresas moralas presentes en el polígono “Campo Arañuelo” y las multinacionales allí implantadas merecen más cuidado por parte del gobierno municipal».

Piden más inversión

Los socialistas advierten que esta imagen que ofrece la zona industrial es consecuencia de «falta de actuación e inversión real, una situación que se ha visto agravada hasta hacerse insostenible en los últimos tres años por lo que requiere una actuación inmediata y urgente por parte del actual gobierno municipal». Este por su parte declinó pronunciarse a las declaraciones del PSOE.

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Además del Plan Integral se ha pedido la creación de una comisión mixta extraordinaria integrada por los miembros de la Corporación Municipal, los industriales y propietarios de las parcelas industriales del polígono Campo Arañuelo, y representantes del tejido asociativo local (Círculo Empresarial y Red Mercantil) para conocer sus necesidades reales y trabajar en soluciones concretas. Además de la actuación inmediata y con carácter urgente sobre los viales.