El poeta extremeño Pablo Jiménez presentará su decimotercero y último poemario, ‘Cuarto menguante’ en Navalmoral de la Mata

La Fundación Cultural Concha de Navalmoral de la Mata acoge hoy viernes un acto con el poeta extremeño Pablo Jiménez que presenta su décimo tercer y último poemario, ‘Cuarto menguante’, en el transcurso de uno de los actos enmarcados en la celebración de la Semana del Libro 2026 que organiza dicha Fundación. En el acto intervendrán el autor y el prologuista del libro, Javier Magano.

Pablo Jiménez nació Navalmoral de la Mata (1943), cursó estudios superiores de Humanidades y Filosofía en Plasencia y de solfeo y piano en el Conservatorio de Madrid. Su vida laboral ha transcurrido en la banca privada, hasta su jubilación. En la actualidad reside en Madrid desde 1962.

En 1978 editó su primer libro, La luz bajo el celemín. Desde entonces y a lo largo de su dilatada vida ha publicado 13 poemarios, 6 de ellos premiados en certámenes de alcance nacional (Ciudad de Toledo, Ciudad de Irún, Tardor de Castellón, Leonor de Soria, accésit del Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad), entre los que destaca el Premio de Poesía Ciudad de Badajoz, otorgado en 1982 por su obra Descripción de un paisaje. Asimismo, sus diez primeros libros fueron agrupados en un volumen titulado Secuencias (Poesía reunida 1970-2014), publicado por la Editora Regional de Extremadura.

Sobre 'Cuarto menguante', editado por Huerga & Fierro, ha reseñado el poeta Jorge de Arco: “El órdago del hombre a la propia existencia posee una base. No cabe duda de que al humanista, al filósofo, al poeta, no le queda otra alternativa que la de fundamentar su retórica en los cuatro elementos de la Naturaleza, soportes del mundo físico (el agua, la tierra, el fuego y el aire). Manejando estos cuatro elementos, el ser humano, reconvertido en indagador de lo ignoto, debería de reconocerse capacitado para ir tras la verdad que le hará libre a partir de la palabra. Igualmente sabemos que la frontera del conocimiento se halla en el lenguaje babélico, esencia de nuestra oralidad porque, a fin de cuentas, la verdad es inexpugnable. Aquí radica una de las paradojas mas hermosas y atractivas del poemario con el que Pablo Jiménez cierra un ciclo de más de cuarenta años de creación literaria”. “La patria/de la palabra es el silencio”, continúa. “Aun habiendo asimilado verdad tan obvia, tan silenciada adrede, o por eso mismo, Pablo Jiménez promulga para sí ley de extranjería y se lanza en vuelo libre a manifestar lo espectral de nuestra categoría ontológica, el tiempo eterno soñado en el desvelo del durmiente, la inquietud de ser y de estar vivo”.

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Lo explica muy bien Javier Magano en su fino prólogo a esta edición: “La mentira vital hace entrar en juego al Espíritu, haciéndolo partícipe de una ilusión fundamental, la de dotarse de un Universo propio y lleno de sentido”.“He seguido la trayectoria de Pablo Jiménez desde sus inicios. Y doy fe de que su evolución tan dilatada queda más patente cuando se calibra su corte existencialista, su acaecer metafísico, nostálgico, iluminado por el relumbrón de lo que no acontece”. La presentación de este poemario será a las 20.00 horas.