La jara pringosa, un arbusto con gran potencial económico, protagonista en Navalmoral de la Mata

El Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata ha acogido esta semana la jornada 'Jara pringosa: técnicas de recolección y procesos de destilación', organizada por AUPEX y enmarcada en las actividades de transferencia de conocimiento del Grupo Operativo GO Transjara Proyecto Innovador.

La jara pringosa (Cistus ladanifer) es un arbusto originario de la cuenca del Mediterráneo, perteneciente a la familia Cistaceae. Se caracteriza por su tamaño grande, pudiendo alcanzar más de 2 metros de altura, y por sus hojas que producen un aceite esencial pegajoso al tacto.

Esta planta es conocida por su importancia ecológica y económica, ya que su resina aromática es apreciada y ayuda en la prevención de la erosión.

El encuentro ha reunido a profesionales del sector y entidades vinculadas al proyecto, con la participación de Javier Monforte, director del centro; Juan Antonio Cañada, de Plantaroma S.L.; Luz Belén Giraldo Cháves, de Oeste Ingeniería S.L. y coordinadora del GO Transjara; y Elisa Pastor Ojea, de Arborem Servicios Forestales S.L., entidad beneficiaria del proyecto.

INICIATIVA INNOVADORA

El Grupo Operativo GO Transjara Proyecto Innovador impulsa en Extremadura una iniciativa centrada en la reactivación del aprovechamiento de la jara pringosa (Cistus ladanifer L.), una especie abundante pero infrautilizada, con gran potencial en sectores como el cosmético y el energético.

El proyecto trabaja en la mejora de las técnicas de recolección y transformación, así como en el diseño de un modelo de negocio sostenible que contribuya a generar actividad económica y empleo en el medio rural.

Durante la jornada se han dado a conocer los objetivos del proyecto y la importancia de la movilización de este recurso como oportunidad para la dinamización del territorio. Asimismo, se ha puesto en valor el papel de la innovación y la bioeconomía en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La actividad ha incluido una demostración práctica de recolección y destilación, en la que el alumnado de los ciclos de grado medio y superior en Gestión Forestal y del Medio Natural ha podido experimentar directamente con esta especie, reforzando la conexión entre formación y realidad profesional.

Estas jornadas se consolidan como un espacio de intercambio y aprendizaje que contribuye a avanzar hacia modelos de desarrollo rural más sostenibles, basados en la valorización de los recursos propios de Extremadura.

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Esta actividad está enmarcada en el proyecto Go Transjara Proyecto Innovador Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 85%, la Junta de Extremadura en un 11,28% y por el Misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 3,72%.