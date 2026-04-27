Navalmoral de la Mata acogerá un coloquio sobre las oportunidades de la FP Dual para las empresas cacereñas

La Cámara de Comercio de Cáceres, en el marco del programa Tandempresa, celebrará el 6 de mayo en Navalmoral de la Mata un coloquio para mostrar las oportunidades que ofrece la FP a las empresas. Bajo el título ‘Conectar talento y pyme: oportunidades reales con la FP gracias a Tandempresa’, esta iniciativa tiene como objetivo profundizar en el papel clave de la Formación Profesional Dual en el desarrollo del talento joven, teniendo como agente clave el tejido empresarial de la provincia cacereña.

Los interesados en asistir, pueden formalizar su plaza on line. Con estas jornadas, la Cámara de Comercio de Cáceres refuerza su compromiso con la cualificación profesional, el empleo juvenil y la mejora de la conexión entre formación y empresa.

Paralelamente, la Cámara de Comercio de Cáceres está impartiendo de manera gratuita formación específica dirigida a tutores de empresa, (profesionales encargados de acompañar al alumnado durante su estancia formativa en la empresa), para reforzar el papel de las pymes como agentes formativos dentro del modelo de FP Dual, además de generar sinergias entre el centro educativo y el empresarial.

Sobre Tandempresa

Es un programa impulsado por la Junta de Extremadura y desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres, que ofrece a las empresas apoyo, asesoramiento y formación para integrarse en la Formación Profesional Dual de manera sencilla y efectiva.

Este programa está diseñado para acompañar a las empresas en todo el proceso, ofreciendo orientación práctica, resolviendo inquietudes y facilitando su participación, con el objetivo de que puedan sacar el máximo partido a este modelo formativo.

La Formación Profesional Dual integra el aprendizaje en el aula con la experiencia directa en la empresa, permitiendo al alumnado desarrollar competencias reales, adquirir experiencia profesional y familiarizarse con el entorno laboral desde el inicio.

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Para las empresas de la provincia de Cáceres, supone una oportunidad estratégica para incorporar talento cualificado, alineado con sus necesidades y con capacidad para aportar valor en términos de innovación, optimización de procesos y mejora de la productividad.