Liberales y Moralos exige integrar La Hilera en el Plan General Municipal para el desarrollo de Navalmoral

El grupo municipal Liberales y Moralos (LYM) de Navalmoral de la Mata defiende integrar el sector de La Hilera, en el nuevo Plan General Municipal (PGM) y manifiesta que «proteger los intereses de los vecinos exige decisiones con rigor, no bloqueos sin informes».

A través de una nota, este grupo viene reclamando el estudio para integrar el desarrollo urbanístico de La Hilera en el nuevo Plan y defiende que esta actuación representa una oportunidad estratégica para el crecimiento ordenado de Navalmoral de la Mata y el bienestar de sus vecinos.

Desde Liberales se subraya que La Hilera "no es un proyecto teórico, sino un sector con respaldo jurídico, convenio urbanístico vigente y obras parcialmente ejecutadas, lo que lo convierte en una actuación viable si se gestiona correctamente y, en todo caso, es un sector que reclama toda nuestra atención".

Y esa es la obligación y responsabilidad del consistorio en pleno, según LYM, que recuerda que defender los intereses de la ciudad implica aprovechar las oportunidades existentes y evitar que inversiones ya realizadas queden abandonadas.

"Se trata de multiplicar nuestras fuerzas, más allá del color del gobierno de turno". Y eso, apuntan, significa analizar con rigor cada decisión que afecte al futuro de Navalmoral, sólo así podremos defender la ciudad y a cada uno de nuestros vecinos".

En el caso de La Hilera, afirman que no hablan de empezar de cero, sino de valorar si se debe terminar lo que ya está iniciado y aprovecharlo para generar empleo, vivienda y actividad económica.

Una mala decisión puede costar millones a los vecinos, aseguran y, al contrario, una decisión acertada servirá de palanca para despertar la ciudad.

Liberales advierte que una decisión tan importante no puede basarse en valoraciones frívolas o respuestas infundadas, porque pueden generar responsabilidades jurídicas y económicas para el ayuntamiento, afectar directamente a los vecinos y comprometer el desarrollo futuro del municipio.

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Por ello, el grupo LYM insiste en que el nuevo PGM debe permitir el desarrollo de espacios y escenarios que cubran las necesidades actuales y futuras de la ciudad; entre ellos, se encuentra La Hilera, cuyo convenio exige su encaje en el modelo. Consideran que La Hilera es una extraordinaria oportunidad de aprovechar los esfuerzos y " recursos ya consumidos: «No hablamos de empezar de nuevo, sino de culminar una actuación urbanística que el ayuntamiento convino en 2001 y cuya realización contribuirá a desarrollar la ciudad», subrayaron.