Una convivencia deportiva reúne a unos 350 alumnos de varios institutos en Navalmoral de la Mata

La Ciudad Deportiva de Navalmoral de la Mata ha acogido, recientemente, a más de 350 alumnos y alumnas de los institutos de educación secundaria Augustóbriga, Zurbarán, Albalat y Maristas Navalmoral de la Mata. Dicha convivencia ha incluido distintas actividades deportivas, entre estas, relacionadas con el baloncesto, fútbol, salto, atletismo y natación.

En definitiva, una mañana llena de actividades, deporte y compañerismo entre jóvenes de distintos centros educativos moralos.

En esta edición, han participado en esta cita chicos y chicas que ha permitido un año más poner en valor el deporte como herramienta para la salud, la integración y la convivencia entre los jóvenes.

Durante toda la jornada, los estudiantes han disfrutado de un intenso programa de actividades que ha incluido disciplinas deportivas muy diversas. Uno de los objetivos principales ha sido favorecer la participación activa de todo el alumnado, fomentando la práctica deportiva más allá de la competición.

Animando así a realizar deporte, de manera más lúdica y divertida. Desde el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata se ha valorado de manera muy positiva el desarrollo de esta jornada y se ha agradecido el compromiso de todos los centros educativos.

Igualmente, se ha destacado el trabajo realizado por el personal técnico y del profesorado implicado en su organización. «Actividades como esta refuerzan el papel del deporte como parte fundamental de la formación los mas jóvenes», señalaron.

Eventos de hábitos saludables

Esta convivencia, se suma a otras acciones y eventos que también se promueven en la ciudad relacionadas con el deporte y los hábitos saludables. Ese ha sido el caso reciente de la XVIII Feria de la Salud que ha vuelto a llenar las calles de información, actividades, prevención y aprendizaje para todas las edades.

Esto a través de un evento ya consolidado en la localidad y que, año tras año, cuenta con una gran acogida por parte de la ciudadanía tal y como se ha demostrado en esta edición.

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La plaza del Jardincillo fue el escenario elegido y donde un año más el punto de encuentro de esta iniciativa, que reunió a profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito sanitario y social con el objetivo de acercar la salud a la población desde una perspectiva participativa. Participaron más de 600 escolares en varias actividades.