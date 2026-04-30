El Club Deportivo Navalmaratón despliega su marea roja en medio maratones y maratones de España y Portugal

Fin de semana intenso, marcado por el calor, en el que la marea roja del Club Deportivo Navalmaratón, se ha dejado ver en varios escenarios, tanto nacionales como en la vecina Portugal. Por un lado, se celebró el XIX Medio Maratón de Ciudad Rodrigo, que congregó a casi 400 participantes entre la prueba propia de los 21 kilómetros, así como una prueba de relevos y una por parejas, sobre la misma distancia.

En este evento, estuvo el corredor Faustino García Chaves, que completó con ésta, su 119 medio maratón en su currículo, en una mañana marcada por el calor.

Por otro lado, en Madrid, en la Zurich Rock’n Rollo Running Series, sin duda alguna, la más auténtica, por tradición. Un maratón nacional, que, a su vez, también tenía pruebas de medio maratón y 10 kilómetros, que reunieron, en total, a más de 42.000 corredores que llenaron las principales calles de la capital de España.

En la prueba corta, con casi ocho mil participantes, estuvo Natalia Serradilla Fernández, consiguiendo finalizar la carrera, siguiendo con su lenta pero inexorable progresión.

En el medio maratón, los compañeros Francisco David Oliver Capitán y Sandra Vicente Sánchez, completaron la distancia, entre los más de veinte mil corredores que tomaron la salida. Y en la distancia reina, los 42.195 metros, Antonio Serradilla Corchero, Rubén Martín Rodera y José Ernesto Vicente Pérez, se enfrentaron al duro recorrido y a las altas temperaturas, consiguiendo todos completar la distancia, entre los casi trece mil corredores que consiguieron completar este exigente reto.

Además de todo ello, también en la vecina Portugal, concretamente en Aveiro, se celebró una nueva edición de la Maratona Do Europa, teniendo a tres participantes del club, en las distintas distancias puestas en liza. Por una parte Carlos Alberto Tapia y Elisa Vivares realizaron la carrera de 10 kilómetros el sábado por la tarde, en una prueba que contó con la presencia de más de tres mil corredores.

Y ya, el domingo, se celebraron de forma conjunta, el Medio Maratón, con participación de Víctor Hugo Tapia, que cruzó la meta, entre los más de cuatro mil corredores que completaron el recorrido. Y Carlos Alberto Tapia, se enfrentó a la distancia de Filípides, completando, de forma satisfactoria, la prueba, siendo uno de los mil seiscientos valientes que cruzaron la meta, a pesar del esfuerzo de la jornada anterior.

Así también, en Hervás, se celebró la X Carrera por Montaña Deportes Parra, con dos distancias, una larga, de 21,5 kilómetros, y otra corta, de 10,5 kilómetros y un desnivel acumulado de 460, por las bellas montañas de la población.

En esta segunda prueba, con más de ciento cuarenta participantes, estuvieron, y completaron el recorrido, Luis Alfonso Gómez Millanes, Antonio Pintado Parada y Pedro Isabel Gómez. En la línea de meta, estaba esperando la presidenta del club para dar el último aliento a nuestros compañeros.

En definitiva, muy grande el fin de semana de este club, que ha dejado ver la elástica roja en varios escenarios en distintos puntos geográficos de la península y fuera.