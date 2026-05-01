Espectáculos
El Festival de Circo Contemporáneo ‘Nosolocirco 2026’, impulsado desde Navalmoral de la Mata, llega a 13 pueblos
Organiza Asaco Producciones y como novedad hay un programa formativo en disciplinas circenses como equilibrismo, para alumnos de institutos
Un total de 13 poblaciones participan en la XV edición del Festival Internacional de Circo Contemporáneo de Extremadura Nosolocirco, cuya programación se presentó el jueves en el parque natural de Talayuela. Uno de los municipios más veteranos en cuanto a su presencia en el cartel desde que el evento circense se puso en marcha en Navalmoral de la Mata, hace ya 15 años.
De hecho, la incorporación de nuevas sedes, como Plasencia, Casatejada, Tiétar y El Gordo, fue uno de los aspectos que destacó José Antonio Maestro, integrante de Asaco Producciones, organizadores del festival.
En el inicio de la presentación, además de agradecer, un año más, la implicación de las instituciones que lo hacen posible, como la Junta de Extremadura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y los ayuntamientos que participan. Destacó, como novedad, el desarrollo de un programa formativo en disciplinas circenses, como el equilibrismo, para alumnos de institutos en colaboración con Arjabor.
A partir de ahí se sucedieron las intervenciones de autoridades y técnicos municipales en representación de los pueblos que participan, empezando por la edil de Cultura de Talayuela, Olga Bravo, y terminando por el alcalde moralo, Enrique Hueso.
Este mostró su orgullo de que una iniciativa que comenzó en Navalmoral se extienda a más sitios, llevando alegría a sus vecinos gracias al trabajo que realizan los integrantes de Asaco Producciones y los artistas y compañías que traen de toda España.
Una veintena de artistas
El grueso de las actuaciones se desarrollará del 21 al 23 de mayo, con espectáculos hasta en cinco municipios de manera simultánea, aunque ya ha habido en Casatejada y Jaraíz de la Vera y habrá este fin de semana en Almaraz y Tiétar. Otros ayuntamientos lo han programado el 30 de mayo, a finales de junio o a mediados de julio.
Por todos esos escenarios pasarán una veintena de artistas y compañías, como Bob Project, Proyecto Kavahuri, Maite Guevara, Paca Prenda, Clownbaret, Kambahiota, El Gran Dimitri, Mike dos Perillas, La Escalera de Tijera, La Indeleble, Javi Javichi, Chimichurri, Bubles, Yago Yaguete o Fuman Músico Loco.
Desde la organización se animó a los ciudadanos de los distintos pueblos a participar en los diferentes actos y disfrutar de la gran variedad de espectáculos.
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