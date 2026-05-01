Navalmoral de la Mata acelera su transformación urbana con nuevas inversiones en espacios públicos y movilidad

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha realizado este miércoles un balance de las principales actuaciones e inversiones que se están desarrollando actualmente en la localidad, destacando el impulso del equipo de gobierno a proyectos de mejora urbana, infraestructuras y servicios públicos “pensados a largo plazo y enfocados en el futuro de Navalmoral”, dijo. Durante la comparecencia, el alcalde comenzó mostrando su preocupación por el incremento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de basura fuera de los contenedores.

En este sentido, anunció que el ayuntamiento ya ha comenzado a imponer sanciones y que actualmente existen dos expedientes sancionadores con multas de hasta 600 euros por el uso inadecuado de los contenedores. Además, confirmó que se reforzará la vigilancia policial en las zonas más conflictivas.

“El problema de la basura fuera de los contenedores genera problemas de salubridad, de imagen y también de convivencia vecinal. Vamos a actuar con dureza ante estas conductas incívicas”, señaló.

Entre las actuaciones destacadas, Enrique Hueso informó de la recepción oficial de las obras del nuevo Parking del Hospital Campo Arañuelo, una infraestructura muy demandada tanto por vecinos de Navalmoral como por usuarios de toda la comarca.

La actuación ha supuesto una inversión de 293.661 euros y ha permitido habilitar una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados con más de 100 plazas de estacionamiento. Además, el espacio contará próximamente con tres puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El alcalde explicó que la apertura del aparcamiento se adelantó debido a las dificultades generadas por las lluvias en la zona y ante la necesidad urgente de facilitar estacionamiento seguro a pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

El regidor también anunció el inicio de nuevas actuaciones correspondientes a licitaciones de 2025 adjudicadas a comienzos de 2026. Por un lado, ya han comenzado los trabajos incluidos en el contrato de mantenimiento y conservación de viales, pavimentos y acerados, adjudicado por un importe de 258.000 euros. Las primeras actuaciones se están desarrollando en el Paseo de la Estación, donde se está acometiendo la reparación y mejora integral de la acera.

Pavimentaciones

Asimismo, también se ha iniciado el contrato para la reparación de viales con pavimento bituminoso, con una inversión superior a 100.000 euros, destinado a la reparación de baches, hundimientos y grietas en distintos puntos de la localidad. Los trabajos han comenzado en la entrada al polígono industrial Campo Arañuelo y continuarán en otras zonas como la carretera del Ecoparque.

En relación con la piscina municipal, el alcalde destacó las distintas actuaciones de modernización que se están llevando a cabo en unas instalaciones que definió como “de las mejores de la comarca”, aunque reconoció que arrastraban años de falta de inversión.

Actualmente se están ejecutando obras de mejora en el bar de la piscina municipal, incluyendo climatización y acondicionamiento de las instalaciones, al tiempo que ya se ha publicado el estudio económico previo necesario para licitar la concesión del servicio de cafetería.

Además, avanzan las obras de rehabilitación de los vasos de las piscinas, con el alicatado de las piscinas pequeñas ya terminados y los trabajos finales en el vaso principal.

Para el verano

El ayuntamiento prevé acometer antes del verano una actuación en la zona de playa perimetral para garantizar la apertura de las instalaciones durante la temporada estival, mientras que otras mejoras complementarias se desarrollarán en una segunda fase tras el verano.

Otro de los proyectos destacados es la remodelación de la avenida de las Angustias, una actuación que el alcalde calificó como “compleja” tanto por la tramitación administrativa como por las dificultades técnicas y las incidencias derivadas de las lluvias.

“La peatonalización es fundamental para el futuro de Navalmoral y esta actuación permitirá optimizar el espacio público y mejorar la funcionalidad de la zona”, indicó. Por último, el alcalde informó de las actuaciones que se están ejecutando en la casa de la cultura, con una inversión superior a 80.000 euros destinada a la rehabilitación de la cubierta, línea de vida, alicatado y trabajos de mantenimiento.

Enrique Hueso también se refirió a la visita realizada este lunes por David One, CEO de AESC, empresa vinculada al sector industrial y energético que mantiene distintos proyectos en España y otros países europeos.

El alcalde explicó que la presencia del máximo responsable de la compañía en Navalmoral de la Mata se enmarca dentro del seguimiento habitual que la empresa realiza sobre los proyectos que estudia desarrollar y señaló que la visita sirvió para conocer de primera mano el trabajo que su equipo técnico está llevando a cabo en la localidad.

En este sentido, insistió en que el ayuntamiento mantiene una línea de colaboración y acompañamiento institucional para facilitar la posible implantación de nuevas iniciativas empresariales e industriales que puedan generar oportunidades de desarrollo económico y empleo para Navalmoral y su entorno.

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No obstante, el alcalde apeló también a la prudencia y a la discreción en este tipo de procesos empresariales, subrayando que “el silencio y la discreción son fundamentales para trabajar correctamente en proyectos de esta dimensión”, especialmente cuando generan gran expectación social y económica.