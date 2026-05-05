Un accidente de tráfico en la rotonda de San Marcos de Navalmoral deja a un hombre de 36 años herido

Un hombre de 36 años sufre una fractura en un miembro inferior a cansecuencia de una accidente de tráfico registrado en el rotonda de San Marcos, en Navalmoral de la Mata. Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido sobre las 10.28 horas.

La llamada de aviso ha partido de la Policía Local de Navalmoral de la Mata, que ha solicitado asistencia tras el accidente. Desde el 112 se ha activado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (UME 8.1), que ha atendido al herido en el lugar.

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El herido ha sido evacuado al Hospital Campo Arañuelo de la localidad en estado menos grave.