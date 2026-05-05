Suceso
Un accidente de tráfico en la rotonda de San Marcos de Navalmoral deja a un hombre de 36 años herido
La víctima sufre una fractura en una pierna y ha sido evacuado al Hospital Campo Arañuelo
Un hombre de 36 años sufre una fractura en un miembro inferior a cansecuencia de una accidente de tráfico registrado en el rotonda de San Marcos, en Navalmoral de la Mata. Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido sobre las 10.28 horas.
La llamada de aviso ha partido de la Policía Local de Navalmoral de la Mata, que ha solicitado asistencia tras el accidente. Desde el 112 se ha activado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (UME 8.1), que ha atendido al herido en el lugar.
El herido ha sido evacuado al Hospital Campo Arañuelo de la localidad en estado menos grave.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval
- Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata
- El Carnaval de Navalmoral de la Mata exhibe su mejor cara cargada de innovación, alegría y creatividad
- Navalmoral de la Mata ‘conquista’ a la Infanta Elena, entre toros y religión
- Dos detenidos en Navalmoral por robar baterías de coches aparcados en la calle