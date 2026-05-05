Navalmoral de la Mata acoge una jornada sobre el proyecto ADI-CA para mejorar la gestión del agua

La sala técnica del centro sociocultural La Inmaculada en Navalmoral de la Mata acogerá una jornada de sensibilización sobre el proyecto ADI-CA. Este busca reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de los sistemas, basándose en un conocimiento detallado del uso del agua en el ciclo urbano.

Además, trata de mejorar el gasto energético y promover la transparencia y comunicación con los ciudadanos y otras entidades involucradas en las distintas fases del ciclo urbano del agua.

Esta jornada trata por tanto de acercar al ciudadano este proyecto que contempla actuaciones del ciclo integrado del agua para la agrupación de municipios de Navalmoral de la Mata, Almaraz, y Peraleda de la Mata, pertenecientes a la comarca del Campo de Arañuelo.

El proyecto se presentó hace unas semanas, pero se trabaja por promover en la ciudadanía una concienciación en todas las acciones que abarca. Ha recibido 2.128.945,55 euros en el marco del PERTE de digitalización del ciclo del agua de los fondos europeos NextGeneration UE, según la resolución definitiva publicada en el BOE número 241, de 5 de octubre de 2024, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta ayuda corresponde a la segunda convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva recogida en la orden TED/919/2023, de 21 de julio y permitirá llevar a cabo el ambicioso proyecto ADi-CA, que pretende transformar la gestión del ciclo integral del agua en los tres municipios, alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Principales actuaciones

Las necesidades compartidas por los municipios, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua, requieren una modernización integral del ciclo del agua mediante la monitorización, digitalización y la innovación.

El proyecto ADi-CA propone abordar estas necesidades a través de un conjunto de medidas que optimizarán el ciclo del agua y eliminarán las ineficiencias identificadas en el sistema: El objetivo de planificación estratégica vinculado con el sistema de abastecimiento es el desarrollo de un Plan director.

Este plan permitirá disponer de: Actualización del diagnóstico existente de la infraestructura de abastecimiento, propuesta de sectorización de la red de abastecimiento, alternativas de abastecimiento en época de sequía, desarrollo de una metodología para la realización de un balance hídrico con la nuevas infraestructuras de mediciones implementadas por el PERTE, mejoras de la red de abastecimiento a corto y medio y largo plazo, así como el estudio del acceso al agua y población vulnerable.

El objetivo principal del estudio es evaluar el estado actual del sistema de abastecimiento desde el punto de vista de la eficiencia hidráulica, cuantificar las pérdidas de agua existentes y determinar el nivel de Agua No Registrada (ANR).

La renovación del parque de contadores de la red de abastecimiento es una actuación importante para la mejora del rendimiento hidráulico de la red, que permite detectar el caudal suministrado de forma más fiable y así poder controlar el agua registrada y no registrada.

Los contadores de telelectura representan la tecnología más avanzada y fiable de medición de consumos de agua potable ya que se permite recolectar de forma automática el consumo, diagnóstico y datos de estado del contador de agua y de transferencia de éstos a una base de datos central para la facturación, análisis y resolución de problemas.

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La jornada de Navalmoral de la Mata se desarrollará hoy martes 5 de mayo a las 17.30 horas.