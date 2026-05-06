El nuevo parking del Hospital Campo Arañuelo abre sus puertas y mejora la movilidad en Navalmoral

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras y servicios públicos de la localidad con la recepción oficial de la obra del nuevo parking del Hospital Campo Arañuelo y el inicio de dos importantes contratos destinados al mantenimiento y reparación de calles y acerados municipales, que suponen una inversión global superior a los 650.000 euros.

Por un lado, el ayuntamiento ha recepcionado la obra del nuevo parking del Hospital Campo Arañuelo, una actuación muy demandada por la ciudadanía y largamente esperada, que ya se encuentra en funcionamiento y prestando servicio a vecinos, usuarios, familiares y profesionales sanitarios.

La actuación, adjudicada por un importe de 293.661,80 euros, se ha desarrollado sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados y ha permitido habilitar más de 100 plazas de estacionamiento.

Desde el ayuntamiento se decidió adelantar su puesta en uso ante las dificultades de aparcamiento existentes en el entorno hospitalario, especialmente tras las lluvias registradas en las últimas semanas, que complicaban el estacionamiento en la zona situada frente al hospital.

Los trabajos pendientes en ese momento no afectaban a la utilización de las plazas, lo que permitió facilitar cuanto antes este nuevo espacio.

Se continúa en viales

Se trata de una infraestructura considerada prioritaria para mejorar la movilidad y el acceso a uno de los principales servicios públicos de la comarca, dando respuesta a una necesidad histórica del entorno hospitalario y reforzando la apuesta por parte del equipo de gobierno por seguir dotando a Navalmoral de infraestructuras útiles, modernas y pensadas para el futuro, como confirmo en el día de ayer el alcalde de la localidad Enrique Hueso.

Junto a esta actuación ya finalizada y en funcionamiento, el ayuntamiento ha iniciado además dos nuevos contratos de mantenimiento urbano que permitirán actuar de forma progresiva en diferentes puntos del municipio.

El primero de ellos corresponde al contrato de servicio de mantenimiento y conservación de viales con pavimentos y acerados, adjudicado por un importe de 258.000 euros. Este contrato permitirá desarrollar actuaciones continuadas de mejora y conservación tanto de calzadas como de acerados en distintos puntos de la localidad.

Los trabajos han comenzado esta misma semana en el Paseo de la Estación, donde se está llevando a cabo la reparación y restauración del acerado, una intervención considerada prioritaria debido al deterioro que presentaba esta vía y a las numerosas demandas vecinales.

El segundo contrato corresponde al servicio de reparación de viales con pavimentos bituminosos, adjudicado por un importe superior a los 100.000 euros. Su finalidad es permitir una actuación rápida y continua sobre baches, hundimientos, grietas y otros deterioros del firme, reforzando la seguridad vial y mejorando el estado general de las calles de la localidad.

También han comenzado las actuaciones en el camino del Ecoparque y en el acceso al Polígono Campo Arañuelo, dos zonas especialmente importantes para la movilidad diaria y la actividad económica de Navalmoral.

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Con estas actuaciones, el Gobierno municipal continúa avanzando en la mejora y mantenimiento de Navalmoral de la Mata, actuando sobre espacios muy utilizados y dando respuesta a necesidades reales de la localidad. Un conjunto de inversiones que permite seguir mejorando calles, accesos y servicios públicos.