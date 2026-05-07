Recuperar la plaza Rafael Medina y la fuente 'Caños Viejos' es clave para la identidad de Navalmoral

El grupo municipal 'Liberales y Moralos' en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha presentado una propuesta de mejora integral de la ciudad, centrada en la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos que forman parte de la identidad y la vida cotidiana de los moralos.

La iniciativa parte de una constatación clara, según esta agrupación: Navalmoral arrastra un déficit evidente de atención urbana. Zonas relevantes y con valor medioambiental (árboles, parques y jardines), social (plazas, edificios y calles) o cultural (La Gota) "siguen mostrando signos de abandono que no se corresponde con la ciudad que los vecinos merecen", aseguran.

Un ejemplo significativo es la plaza Rafael Medina, una zona pública y abierta, llamada a ser un centro de reunión y esparcimiento que presenta carencias visibles en mantenimiento, limpieza y conservación del mobiliario urbano y zonas infantiles; sin destacar el patrimonio que encierra. Allí se emplaza la fuente “Caños Viejos” que data del siglo XVIII y formaba parte de la red hidráulica que abastecía al municipio y articulaba la vida social y económica morala, con pilar para ganado, lavaderos y entorno de mercado.

«No hablamos de grandes proyectos faraónicos, hablamos de algo más básico y más importante: cuidar y potenciar lo que ya es nuestro», señala Nuria Camacho, secretaria general de Liberales. «Una ciudad que no protege lo básico, sus espacios, plazas, parques y su historia, está perdiendo parte de su alma.».

Propuesta con enfoque claro

Nuria Camacho recuerda que su grupo municipal plantea desde 2019 una estrategia integral cuya línea básica se centra en el mantenimiento continuo de los espacios públicos, evitar su deterioro progresivo; rehabilitar zonas degradadas, priorizar aquellas con valor medioambiental, social, histórico; destacar el patrimonio moralo; y crear nuevos espacios que permitan disfrutar de una ciudad armónica y abierta. «¡Basta ya de muros y limitaciones!», enfatiza Camacho.

«Navalmoral no necesita improvisación, necesita criterio, planificación y respeto por su propia realidad», afirma. «Nuestra visión es sencilla pero firme: una ciudad cuidada es una ciudad viva, digna y con futuro».

Desde Liberales se subraya que esta propuesta no es una crítica vacía, sino una respuesta a lo que los vecinos perciben y sufren en su día a día. «Quien pasea por estas zonas lo ve. Quien vive aquí lo siente. No se trata de señalar, sino de actuar. Y de hacerlo ya».

Forma de entender la ciudad

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Liberales defiende un modelo urbano basado en la cercanía, el sentido común y la responsabilidad institucional que permita diseñar una ciudad de futuro, por lo que no solo hay que aprovechar las oportunidades, sino crearlas: «Navalmoral no necesita promesas, necesita hechos. Y los hechos empiezan por algo tan elemental como no permitir que lo importante caiga en el olvido», asevera. Finalmente, expuso que su grupo continuará impulsando esta línea de trabajo con propuestas concretas y dando voz a vecinos y colectivos capaces de alumbrar otra ciudad, avanzada y abierta.