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Gestión sostenible y eficiente

Navalmoral de la Mata moderniza su ciclo de agua con telelectura de contadores

El consistorio de Navalmoral de la Mata, junto a Almaraz y Peraleda de la Mata, renueva contadores analógicos por dispositivos de telelectura para optimizar la gestión del agua

Contadores analógicos por dispositivos con sistema de telelectura.

Contadores analógicos por dispositivos con sistema de telelectura. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata continúa avanzando en la modernización del ciclo urbano del agua mediante el desarrollo del proyecto ADi-CA (“Agua Digital para la transformación del Campo de Arañuelo”), una iniciativa estratégica que se impulsa de forma conjunta con los ayuntamientos de Almaraz y Peraleda de la Mata.

En este marco, el ayuntamiento ha iniciado la renovación parcial del parque de contadores del municipio, una actuación que se desarrollará durante los próximos meses y que supone un paso clave hacia un modelo de gestión más eficiente, sostenible y adaptado a los retos actuales.

La intervención contempla la sustitución de los contadores analógicos por dispositivos con sistema de telelectura, lo que permitirá mejorar de forma notable el conocimiento del consumo de agua. Gracias a esta tecnología, será posible detectar de manera más rápida posibles fugas o consumos anómalos, tanto a nivel técnico como en los propios hogares.

Asimismo, esta actuación permitirá mejorar el rendimiento hidráulico de la red, al ofrecer un control más preciso del caudal suministrado y del agua registrada y no registrada. De este modo, se refuerza la capacidad de gestión municipal y se avanza hacia una red más eficiente y transparente.

La información obtenida a través de estos nuevos sistemas facilitará la optimización del servicio, reduciendo pérdidas y favoreciendo un uso más responsable del agua. Todo ello contribuirá a disminuir el consumo y el estrés hídrico en la zona, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos.

Dentro de este proyecto, el pasado martes se celebró una jornada de sensibilización y presentación del proyecto ADi-CA con el objetivo de acercar a la ciudadanía los beneficios y el alcance de esta iniciativa.

Noticias relacionadas

El proyecto ADi-CA está financiado con fondos europeos en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, conforme a la Orden TED/934/2022, modificada por la Orden TED/919/2023, por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023).

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