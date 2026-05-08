Las obras 'La cátedra del señor Olmedo' y 'La eñe desnuda', entre las finalistas del Encina de Plata de Navalmoral

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que, reunido el Comité de Lectura del XX Premio de Novela Corta Encina de Plata el pasado 27 de abril, bajo la presidencia de Pilar Galán, ha acordado elevar al Jurado las cuatro obras finalistas de esta edición.

Las novelas seleccionadas son: 'La cátedra del señor Olmedo', presentada bajo el seudónimo Max Imum; 'Todo lo que no le digo a Aldo', firmada con el seudónimo Crisálida; 'Maruja', presentada con el seudónimo Tina Volpi; y 'La eñe desnuda', bajo el seudónimo Íñigo Núñez Muñoz.

El Premio Encina de Plata alcanza su vigésima edición consolidado como un certamen literario de relevancia, tanto por la participación que registra cada año como por la calidad de las obras presentadas.

Uno de los elementos que refuerzan ese reconocimiento es, una edición más, la composición de su jurado. Presidido por Luis Mateo Díez, el jurado estará integrado por José María Merino, Luis Landero y la propia Pilar Galán.

Se trata de autores ampliamente reconocidos dentro del panorama literario español, cuya trayectoria y vinculación continuada con el certamen aportan solidez y prestigio al fallo.

El fallo del jurado se dará a conocer en el acto que se celebrará la noche del próximo 29 de mayo, dentro de la programación de la Feria del Libro 2026.

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Por otro lado, desde el Ayuntamiento se quiere agradecer y reconocer la labor del escritor extremeño Gonzalo Hidalgo Bayal, quien ha formado parte del jurado desde los inicios de este certamen y que, en esta edición, no podrá acompañar a la organización, esperando poder contar con su presencia en futuras ediciones.