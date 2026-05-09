La mejor hamburguesa de España se elige en Navalmoral de la Mata en The Masters Burgers

Navalmoral de la Mata acogerá en mayo una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario: The Masters Burgers, un evento que transformará el Pabellón Multiusos, en un gran espacio dedicado al sabor, la creatividad y la participación para elegir la mejor hamburguesa del evento.

Organizado por The Masters Grill Fest, empresa 100% extremeña, el encuentro reunirá un total de nueve stands en los que habrá representación local junto a propuestas llegadas de distintos puntos, con establecimientos procedentes de lugares como Sevilla, Tiétar, Cáceres, Serradilla, Jarandilla o Jaraíz, conformando una oferta variada y de alto nivel gastronómico.

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Como novedad en esta edición, parte del jurado estará compuesto por el público asistente, que podrá participar directamente en la valoración de las hamburguesas.

Calidad

The Masters Burgers se distingue por garantizar la máxima calidad del producto. Todas las elaboraciones estarán avaladas por Discarlux, empresa líder en Europa en carnes de vacuno premium, lo que asegura una experiencia gastronómica de primer nivel durante los cuatro días de celebración, en horario de 19.00 a 02.00 horas el jueves y de 13.00 a 02.00 horas viernes, sábado y domingo, en el recinto del Pabellón Multiusos de Navalmoral de la Mata. Se celebrará del 14 al 17.

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Además, la cita mantiene su carácter solidario, realizando en cada ciudad del tour una aportación económica destinada a fines sociales. En Navalmoral de la Mata, esta contribución se entregará a AOEx mediante convenio, reforzando así el compromiso social del evento, que forma parte del Tour 2026 de The Masters Burgers, con presencia en un total de once ciudades a lo largo del año.