Alumnos de Navalmoral de la Mata exhiben sus habilidades en el ámbito de la tecnología e ingeniería

La concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en colaboración con la asociación Arcadroiex, continúa desarrollando el programa de talleres de robótica educativa iniciado el pasado mes de enero en los centros educativos. Precisamente, esta mañana se ha celebrado la final proclamándose ganadores 'Raniel', del colegio Campo Arañuelo, seguido de 'La Nasa', de El Pozón y en tercer lugar el grupo 'Stranger Things', también del colegio Campo Arañuelo.

Las sesiones formativas, que se llevaron a cabo de manera presencial entre los días 19 y 22 de enero en cinco centros educativos, han incorporado como principal novedad una metodología basada en la competición, inspirada en la World Robot Olympiad. Esta iniciativa permite al alumnado acercarse a la programación y la ingeniería de forma práctica y participativa.

Durante el desarrollo de los talleres, el alumnado se organizó en equipos de dos y tres integrantes, afrontando distintos retos vinculados al diseño, construcción y programación de robots.

Tras una fase inicial de explicación de las pruebas y del funcionamiento de los dispositivos, cada grupo diseñó su propio robot, combinando instrucciones guiadas con aportaciones creativas propias.

Posteriormente, los equipos trabajaron en la resolución de distintos desafíos, acumulando puntos en función de los objetivos alcanzados y el tiempo empleado en su ejecución, lo que ha permitido fomentar tanto el aprendizaje técnico como habilidades como el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

La gran final en junio

Como resultado de este proceso, los equipos con mejor puntuación en cada clase han obtenido su clasificación para la fase final, que se ha celebrado hoy 11 de mayo, en el Teatro del Mercado, donde se reunieron representantes de todos los centros participantes en una competición local.

Además, esta iniciativa se enmarca en la participación activa de Arcadroiex en la World Robot Olympiad, destacando que la asociación organizará, por segundo año consecutivo, uno de los torneos locales oficiales de España, que tendrá lugar el próximo 13 de junio en el Pabellón Antonio Jara.

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La World Robot Olympiad es referente internacional en este ámbito y ofrece a los jóvenes una importante oportunidad para acercarse de manera lúdica y divertida a la tecnología y la ingeniería.