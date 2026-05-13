El ‘Norte de los Ibores’ como filón de Cáceres

La Asamblea General de Arjabor (Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Campo Arañuelo y su Entorno), que se ha celebrado recientemente en Almaraz, ha aprobado por unanimidad las cuentas del ejercicio 2024 y del Informe de Auditoría. A continuación, se sometió a aprobación el presupuesto de la entidad para las anualidades 2025 y 2026.

En este último se contempla como novedad un incremento de las cuotas de socios, así como de la remuneración del Responsable Administrativo y Financiero y la firma de un contrato de alta dirección a tiempo parcial a la presidencia del grupo.

Por otra parte, se habilita una partida para comunicación y colaboraciones con los socios de Arjabor y se informó que el nuevo Programa de Desarrollo 2023/2027, en el que se está comenzando a trabajar, para el cual la dotación presupuestaria es aproximadamente la mitad del anterior, contando para todo el periodo de programación con un presupuesto de 3.051.817 euros.

Por lo que se hace necesario, aseguraron desde Arjabor, con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Arjabor (PEPAC 2023/2027), el incremento de las cuotas y la Aportación Local al Programa.

Por este motivo, se presenta a la Asamblea la tabla de aportación local al Programa 2023/2027, conforme a los compromisos adquiridos por los ayuntamientos de la comarca, al presentar la Estrategia, y que asciende a 360.750 euros en total.

Modificación de Estatutos

En otro orden de cosas, se aprobó la Modificación de los Estatutos y el Reglamento de Régimen interno de Arjabor, cuyos cambios más importantes son: La denominación pasa de ser ‘Asociación para el Desarrollo de la comarca Campo Arañuelo y su entorno’ a ‘Asociación para el Desarrollo de la comarca Campo Arañuelo y Norte de Los Ibores’.

También cambia la composición de la Junta Directiva que pasa de 12 a 15 miembros.

En cuanto a los proyectos de Arjabor que se encuentran activos en este momento, se encuentra el taller de zancos ‘Equilibrio Juvenil. Territorio Arjabor’ (complementario al “NoSoloCirco”), la ‘Asistencia a Jato 2026’, el ‘Curso de Mantenimiento de piscinas y otras instalaciones acuáticas’ y el proyecto con los IES comarcales ‘Los Mármoles a Escena 2a edición’.

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También la actuación formativa ‘Adopción e Implantación de la Inteligencia Artificial en la comarca Campo Arañuelo’.