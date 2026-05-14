El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pide a los propietarios de los solares que los limpien de malezas

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha recordado a la ciudadanía la necesidad de cumplir las medidas de prevención y lucha contra incendios forestales ante la llegada de la época de mayor riesgo. La normativa vigente en Extremadura establece la obligación de contar con planes periurbanos de prevención.

En este sentido, la localidad dispone de un Plan Periurbano aprobado conforme al Decreto 260/2014, cuyo objetivo es proteger a la población y al entorno urbano frente a posibles incendios.

Entre las principales medidas, se recuerda que es obligatoria la limpieza de pastos en todas las parcelas del casco urbano, así como en una franja de seguridad de 50 metros alrededor del mismo. "Esta acción es clave para evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad de todos", destacan desde el consistorio.

En caso de incumplimiento, el ayuntamiento podrá realizar estos trabajos de forma subsidiaria, repercutiendo el coste a los propietarios, además de aplicar las sanciones correspondientes. No será necesaria una notificación individual, ya que esta obligación está vigente desde la publicación de la orden que marca la época de alto riesgo.

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Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos para cumplir estas medidas y colaborar en la prevención de incendios.