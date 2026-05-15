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Convocatoria

Convocatoria de subvenciones en Navalmoral de la Mata para el fomento del deporte en 2026

La convocatoria prevé ayudas específicas para competición federada, organización de eventos y deportistas de élite

Participantes en un evento deportivo celebrado en Navalmoral.

Participantes en un evento deportivo celebrado en Navalmoral. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Deportes, ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento y apoyo del deporte local correspondiente al ejercicio 2026, con una dotación económica total de 80.350 euros.

Estas ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, tienen como objetivo respaldar tanto a los clubes deportivos de la localidad como a deportistas individuales y entidades organizadoras de eventos deportivos, reforzando así el compromiso municipal con la promoción de la actividad física, la competición y los hábitos de vida saludables.

La convocatoria se estructura en tres líneas de subvención: Línea 1: Ayudas a clubes deportivos locales que participan en competición federada durante el año 2026, con una dotación de 32.500 euros.

Línea 2: Ayudas para la organización y desarrollo de eventos deportivos que se celebren en Navalmoral de la Mata durante el año 2026, con una partida de 41.850 euros. y Línea 3: Ayudas destinadas a deportistas individuales que participen en competiciones de carácter autonómico, nacional o internacional, con una cuantía total de 6.000 euros.

Plazo solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 21 días naturales a contar desde el 8 de mayo de 2026. Desde el equipo de Gobierno se destaca la importancia de continuar apoyando al tejido deportivo local, reconociendo el esfuerzo de clubes, entidades y deportistas que contribuyen a proyectar el nombre de Navalmoral dentro y fuera de la localidad, además de fomentar valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Desde el ayuntamiento se trabaja con ayudas y actos enfocados al apoyo del deporte local. Precisamente, el consistorio en este año ha entregado sus premios al deporte correspondientes al año 2025.

Estos han tenido como objetivo reconocer el esfuerzo, constancia y logros de deportistas locales en distintas disciplinas y categorías. Se ha premiado al mejor deportista masculino y también en femenino. Así como en categorías de base.

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Igualmente se reconoce el trabajo y la labor realizada por distintos clubes y entidades deportivas que cada año apoyan e impulsan el deporte y que también son meritorias de estos premios.

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