Navalmoral de la Mata rinde homenaje a David González Hernández como Hijo Adoptivo póstumo

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata celebrará hoy sábado 16 de mayo el acto homenaje a David González Hernández, con motivo de su nombramiento como Hijo Adoptivo a título póstumo de la localidad.

Este homenaje, incluye tanto el nombramiento honorífico como la instalación de un busto conmemorativo junto a la ermita de San Isidro, en recuerdo y reconocimiento a su profunda vinculación con la vida social, cultural y religiosa de la ciudad.

Así como por la labor desarrollada durante décadas como párroco de San Andrés y el importante impacto humano que dejó en la localidad morala, busto que ha sido realizado por el escultor Antonio Morán.

El acto dará comienzo a las 10.30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento, en una sesión plenaria. Durante el acto se procederá al nombramiento oficial como Hijo Adoptivo a título póstumo y se hará entrega de la correspondiente insignia honorífica.

Una vez finalizada la sesión en el ayuntamiento, los asistentes se trasladarán hasta la ermita de San Isidro, donde tendrá lugar el descubrimiento del busto instalado en su honor.

Posteriormente, se celebrará un sencillo responso en su recuerdo entre familiares, vecinos y asistentes. Este homenaje se enmarca dentro de un intenso fin de semana, con una amplia programación.

Pintura y gastronomía

Entre las propuestas destacadas se encuentra la VI edición del Concurso de Pintura Rápida ‘Juan Núñez-Romero’, que se celebrará también hoy sábado 16 de mayo entre las 9.00 y las 17.00 horas. Un certamen ya consolidado que reúne cada año a numerosos artistas llegados de distintos puntos del país y cuya entrega de premios tendrá lugar, tras la deliberación del jurado a las 17.00 horas, en la Biblioteca Municipal Domingo Quijada.

Asimismo, el domingo 17 de mayo se celebrará una actividad deportiva poco habitual en la localidad como es el Campeonato de Galgos, que tendrá lugar en La Dehesa, en La Hilera, a partir de las 9.00 horas.

A todo ello se suma la celebración de ‘The Master Burger’, evento gastronómico que comenzó el jueves en el Edificio Multiusos y que se desarrollará hasta mañana domingo día 17.

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Este evento cuenta con nueve stands llegados desde distintas ciudades, además de representación local, que competirán por ofrecer la mejor hamburguesa del evento.