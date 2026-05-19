Unánime apoyo en Navalmoral de la Mata a la 'pasarela al RETA' para garantizar las prestaciones de los mutualistas

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, con el respaldo y la firma de todos los grupos políticos con representación municipal, ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los profesionales afectados por las mutualidades alternativas y la denominada ‘pasarela al RETA’.

La pasarela al RETA es un mecanismo legislativo que permitirá a los mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar pensiones dignas y unificar el sistema de cotización.

La iniciativa, promovida por el grupo municipal Liberales y Moralos (LYM) y asumida de forma conjunta por toda la corporación municipal, «pone de manifiesto», según señalan desde el ayuntamiento, «la unidad del consistorio en defensa de miles de profesionales colegiados —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales liberales— que durante años han desarrollado su actividad dentro del marco legal establecido y que actualmente afrontan una situación de incertidumbre respecto a sus prestaciones futuras».

La declaración institucional hace referencia a la próxima votación prevista el 20 de mayo en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la modificación de la Ley General de la Seguridad Social relativa a las mutualidades alternativas y la ‘pasarela al RETA’, una medida que puede marcar un antes y un después para numerosos profesionales.

Reforma justa y real

Desde el ayuntamiento se considera fundamental que esta reforma sea justa, real y que alcance a todos los mutualistas afectados, garantizando suficiencia, seguridad jurídica y equidad, sin dejar a nadie atrás.

A través de esta declaración institucional, el consistorio acuerda los siguientes puntos: apoyar a los profesionales afectados; remitir esta declaración institucional a los portavoces de las Comisiones de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Justicia del Congreso de los Diputados; así como trasladar igualmente esta iniciativa a la Asamblea de Extremadura para solicitar el apoyo expreso de sus diputados a todos los profesionales afectados.

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Con esta declaración conjunta, el ayuntamiento muestra el compromiso unánime de toda la Corporación Municipal con la defensa de los derechos y la protección de los profesionales afectados por esta situación.