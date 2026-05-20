Javier Sierra, Ángela Banzas y Pilar Galán estarán en la Feria del Libro de Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata volverá a respirar literatura con la XXXVI Feria del Libro, una edición que reunirá del 25 al 31 de mayo a algunos de los nombres más destacados del panorama literario nacional y que llenará la localidad de actividades para todos los públicos.

La concejala de Cultura, Cristina Marcos, ha presentado una programación «pensada para disfrutar de la lectura desde todas las edades y convertir durante una semana a Navalmoral en un auténtico punto de encuentro cultural».

Entre los grandes protagonistas de esta edición destaca la presencia de Javier Sierra, único escritor español contemporáneo que ha conseguido situar sus novelas entre las más vendidas de Estados Unidos y cuyas obras se han traducidas a más de 40 idiomas. El autor visitará Navalmoral para hablar de su última novela ‘El plan maestro’.

La programación también contará con Ángela Banzas, Premio Planeta 2025, que llegará a la localidad para presentar ‘Cuando el viento hable’, una novela cargada de emoción, imaginación y esperanza.

Junto a ellos, autores como Pilar Galán, Javier Negrete, Jaime de los Santos, Álvaro Díez Gutiérrez o Fernando Alfonso Velasco formarán parte de una edición que apuesta por combinar grandes firmas con el talento regional y local.

Promover el talento local

Precisamente, Cristina Marcos quiso poner en valor la importante presencia de autores y creadoras de Navalmoral y de Extremadura dentro de la programación de este año, con nombres como Daviña Pérez Corral, Isabel Martínez Bernal, Soledad Falero o Elena Quijada, autora del cartel anunciador de esta edición.

«Es fundamental seguir apoyando y visibilizando el enorme talento local que tenemos», señaló la concejala, destacando además que la feria vuelve a convertirse en una plataforma para dar protagonismo a escritores, ilustradores y artistas de la zona.

Junto a las presentaciones literarias, la Feria del Libro ofrecerá una programación paralela repleta de teatro, actividades infantiles, cuentacuentos, actividades familiares y experiencias literarias pensadas para acercar la lectura de una forma participativa y divertida.

La plaza del Jardincillo volverá a ser uno de los grandes escenarios de la feria con personajes como la profesora 'Inigma' y el profesor 'Trasgo', el abuelo 'Pimiento' y la reina 'Lectura', mientras que propuestas innovadoras como las cabinas literarias permitirán al público escuchar poemas de Lorca, Gloria Fuertes o Antonio Machado a través de una experiencia sensorial única.

La programación incluye igualmente la celebración del XX aniversario del Premio de Novela Corta Encina de Plata, considerado uno de los grandes referentes culturales de Navalmoral de la Mata y reconocido a nivel nacional.

La gala reunirá a un jurado de prestigio y servirá para dar a conocer la novela ganadora de esta edición. Cristina Marcos Sarró quiso destacar durante la presentación «la enorme ilusión y el trabajo que hay detrás de esta feria”, así como el objetivo de seguir fomentando la lectura y acercando la cultura a todos los públicos “a través de propuestas modernas, atractivas y participativas».

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La XXXVI Feria del Libro promete así volver a llenar la localidad de historias, imaginación y cultura en una edición que combina grandes nombres de la literatura, actividades familiares y propuestas innovadoras para seguir consolidando a Navalmoral de la Mata como uno de los grandes referentes culturales.