Nosolocirco llega al Campo Arañuelo con 13 municipios y una programación repleta de espectáculos circenses

La comarca del Campo Arañuelo recibe una amplia programación de actos con motivo de la celebración del 15º Festival de Circo Contemporáneo de Extremadura. El grueso de la programación se desarrollará entre el jueves y el sábado en seis poblaciones.

De esta manera, llega la semana grande del circo del Festival Internacional Contemporáneo de Extremadura Nosolocirco, ofrecerá actuaciones en 13 poblaciones de la provincia de Cáceres. De hecho, ya ha habido espectáculos circenses en Jaraíz de la Vera, Casatejada, Almaraz y Tiétar.

A ellas se unirán entre este jueves y el sábado Belvís de Monroy, Casas de Belvís, Talayuela, Saucedilla, Jarandilla de la Vera y Navalmoral de la Mata. En la ciudad morala el jueves tendrá lugar la inauguración, a partir de las 19.00 horas en la plaza del Jardincillo, a cargo de Marta Sitja, seguido de la actuación de las compañías 3 Notas con el espectáculo ‘Obertura, allegro ma non tropo’ y Bob Project con ‘Sublunar’.

El grueso de las citas coincidirán el viernes y el sábado en el parque de Juanjo de Talayuela, el auditorio de Jarandilla, el atrio de la iglesia de Santiago Apóstol de Belvís, la plaza de la Constitución de Casas y la plaza de España de Saucedilla. Por aquí pasarán El Gran Dimitri, Mike dos Perillas, Kambahiota, Paspartout, Proyecto Kavahuri, Maite Guevara, La Escalera de Tijera, La Indeleble y Javi Javichi.

El festival está patrocinado por la Junta de Extremadura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y los ayuntamientos que participan. Cuenta, además, con la colaboración del Estudio de Diseño Gráfico Extremeño y del Espacio Escénico El Quinto Pino.

Desde 2013

Nosolocirco es el Festival Internacional de Circo Contemporáneo de Extremadura, que se celebra en Navalmoral de la Mata. Este festival, organizado desde 2013, tiene como objetivo difundir la riqueza del circo contemporáneo y ha sido apoyado por el Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura.

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En sus ediciones, se han presentado más de 200 actos de compañías de diferentes partes del mundo, incluyendo España, Portugal, Alemania, Chile y Argentina, y ha sido reconocido como una referencia en la difusión de las artes escénicas en la región.