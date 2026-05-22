El Festival de Circo Contemporáneo de Extremadura llega hoy a Navalmoral de la Mata con talleres y espectáculos

Una nueva cita del Festival de Circo Contemporáneo de Extremadura en Navalmoral de la Mata llegará hoy viernes con los habituales talleres de circo de los Hermanos Moreno, a partir de las 19.00 horas en la plaza del Jardincillo.

A estos les que seguirán el ‘Ratatá, fanfarria de ratas’, de la compañía Paspartout, y ‘Lullaby’, de proyecto Kavahuri en el espacio sobre ruedas de la plaza de España con un dúo de acróbatas y padres primerizos que presentarán un espectáculo con saltos frenéticos y agarres de último momento.

También hoy habrá actividades en Talayuela, Saucedilla y Belvís de Monroy. En Talayuela, al parque de Juanjo llegará 'El Gran Dimitri' con ‘Legends’, en el que el humor absurdo, la ingenuidad y la idiotez son los pilares básicos de un personaje que terminará por encandilar al público hasta conseguir ser un héroe.

A la misma hora la compañía La Indeleble ofrecerá en la plaza de España de Saucedilla ‘Flash and Borders’, humor y magia en clave de clown, mientras que Mike dos Perillas presentará en el atrio de la iglesia de Santiago Apóstol de Belvis ‘Este país es un circo’, premio del público en el Festival Internacional de Teatro de Calle de Valladolid.

Este festival está patrocinado por la Junta de Extremadura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y los ayuntamientos que participan. Cuenta, además, con la colaboración del Estudio de Diseño Gráfico Extremeño y del Espacio Escénico El Quinto Pino. José Antonio Maestro Mojena, director artístico del festival.

Asaco Producciones

El programa, que organiza la compañía morala Asaco Producciones, ya permitió el jueves disfrutar de la presencia de Marta Sitjá, artista con una dilatada y reconocida trayectoria en el circo de calle. También de la compañía madrileña 3 Notas con ‘Obertura, allegro ma non tropo’, una sucesión de situaciones cómicas para todos los públicos, y Bob Proyect con ‘Sublunar’, que narra la llegada de un extraterrestre procedente de la Luna a la Tierra en una nave construida con los desechos terrestres que han llegado hasta allí.

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En definitiva, Nosolocirco tiene como objetivo principal difundir el circo contemporáneo y acercarlo a todos los públicos, utilizando espacios como salas, carpas y especialmente la calle. se celebra principalmente en Navalmoral de la Mata y otras localidades del norte de la provincia de Cáceres, siendo organizado por Asaco Producciones desde 2013 y respaldado por el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos participantes.