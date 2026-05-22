I Edición Premios DAR
Los premios del Círculo Empresarial Moralo realzan la generosidad de Lucía Fernández, Fernando Martín y Angelines Sánchez
Los galardones reconocen su trabajo en el ámbito de la cultura en Talayuela; en programas de ayuda humanitaria y en el fomento de tradiciones como el folclore
La primera edición de los Premios DAR deja una iniciativa pionera impulsada por el Círculo Empresarial Moralo. Con un patio de butacas que presentaba un lleno casi absoluto, en un evento celebrado recientemente en Navalmoral de la Mata, la organización empresarial logró desplazar el foco del clásico balance de resultados propios de una visión financiera hacia el balance más humano, rindiendo tributo a tres personas cuya trayectoria vital se define por la entrega incondicional a los demás.
El evento contó con la destacada presencia del alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso, quien acompañó a los galardonados junto a una nutrida representación de la corporación municipal.
Por parte de la entidad organizadora, el presidente del Círculo Empresarial Moralo, Ramón Barbado, ejerció como anfitrión del encuentro, arropado por los miembros de su Junta Directiva y un gran número de socios que quisieron respaldar esta nueva vertiente de la asociación.
La creación de la Gala DAR nace de una profunda reflexión interna del Círculo. Si bien el éxito económico y la rentabilidad son los referentes naturales y necesarios del mundo empresarial, los empresarios moralos han querido mostrar una cara más humana y cercana, alejada de las cifras de negocio.
El objetivo es visibilizar a un colectivo de empresarios comprometido con el retorno social, dispuesto a devolver ala ciudadanía parte de lo que esta les ha reportado a lo largo de sus trayectorias profesionales.
Esta filosofía de gratitud complementa, pero no sustituye, a la gala empresarial que el Círculo celebra anualmente —cuya tercera edición tendrá lugar a finales de este año— y donde se seguirán reconociendo valores como la innovación, la trayectoria ejemplar y el espíritu emprendedor.
En esta primera cita con la solidaridad, el protagonismo recayó en tres figuras locales excepcionales. La primera en ser reconocida fue Lucía Fernández Iglesias, cuya vida dedicada a la enseñanza en Talayuela ha trascendido las aulas para convertirse en el motor cultural de su municipio, liderando proyectos como el grupo de teatro La Hondonera y la representación de La Pasión, entre otros.
Seguidamente, se homenajeó la figura de Fernando Martín Pascual, quien tras años de servicio en la Policía Local de Navalmoral, ha volcado su jubilación en la ayuda humanitaria, llevando esperanza a lugares golpeados por la tragedia como Ucrania, Latinoamérica, Africa, Gaza o las zonas afectadas por la DANA de Valencia.
Finalmente, el premio fue para Angelines Sánchez Méndez, custodia incansable del folclore y las tradiciones moralas a través del grupo El Encinar, cuya generosidad ha permitido que el legado etnográfico y cultural de la zona siga vivo en la celebración de la Semana Santa y del Carnaval de Navalmoral, así como en los colegios, museos y residencias de mayores.
Como colofón a una noche cargada de emociones, la Dra. Carmen Sánchez Alegría entusiasmó a los asistentes con su conferencia «Maletín de urgencias para el alma».
En su intervención, la doctora instó al público a cultivar la bondad y el amor como pilares fundamentales para alcanzar una sociedad más sana y equilibrada, cerrando así un acto que ha nacido con la vocación de continuar con nuevas ediciones, recordando que el mayor éxito posible es, sencillamente, saber 'DAR'.
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