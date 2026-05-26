La agrupación de Protección Civil local recibe el Premio Nosolocirco 2026 en Navalmoral de la Mata

La Agrupación Local de Protección Civil de Navalmoral de la Mata ha recibido este año el Premio Nosolocirco 2026 que entrega el XV Festival de Circo Contemporáneo de Extremadura.

Las concejalas de Cultura, Cristina Marcos, y Hacienda, Susana Rodríguez, han sido las encargadas de hacer la entrega de este galardón. Su principal pretensión es reconocer a todas las personas voluntarias de la entidad, la colaboración prestada año tras año durante los espectáculos del festival de manera desinteresada.

Este galardón se concede dentro de este festival que se celebró en Navalmoral y en otras cinco poblaciones de la zona entre el jueves y el sábado.

Desde la organización, la compañía Asaco Producciones, se recordó que los municipios donde se han ofrecido actuaciones en esos días citados han sido Talayuela, Jarandilla de la Vera, Saucedilla, Belvís de Monroy y Casas de Belvís. Respecto al galardón, lo recibió el responsable de la agrupación local, Eduardo Juliench, entre el aplauso unánime y el reconocimiento de los asistentes. Juliench resaltó que «se trata de un trabajo en equipo de los voluntarios y voluntarias que forman la agrupación».

Público, durante uno de los espectáculos. / Cedida

Después de la entrega de este premios, una gran gala de Payasas que protagonizan la propia Maite Guevara junto a Marta Sitjá y Paca Prend puso punto y seguido a esta edición del festival.

Durante estos días también se han realizado talleres de circo, Kambahiota Truop, acrobacias y juegos.

Próximas citas

El Festival Nosolocirco continuará con su programación que destaca por su variedad los días 27 y 28 de junio en Bohonal de Ibor, en el barrio de La Legunilla, con talleres de circo. Los vecinos de este municipio podrán disfrutar del espectáculo itinerante ‘Menina’ de la compañía 7 Bubles y la presencia Yago Yaguete con ‘Casi’.

Ya en el mes de julio, el día 10, el Festival Nosolocirco llegará a El Gordo con ‘Fuman Músico Loco’, y volverá a Casatejada el día 11 con el espectáculo ‘Cualquier verdura’, de la compañía Chimichurri.

Toda esta programación cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, así como los distintos ayuntamientos de los municipios que acogen espectáculos.

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Igualmente, cuenta con la colaboración del Estudio de Diseño Gráfico Extremeño y del Espacio Escénico El Quinto Pino.