Cultura
Ángela Banzas y Javier Sierra, entre los protagonistas de la Feria del Libro de Navalmoral
Actúa ‘El Mago de Oz’ en el Teatro del Mercado y ‘El abuelo pimiento y la reina lectura’ traerán la diversión fomentando a la vez el interés por los libros
Navalmoral de la Mata ha arrancado la XXXVI Feria del Libro, una edición que reunirá hasta el 31 de mayo a algunos de los nombres más destacados del panorama literario nacional y que llenará la localidad de actividades para todos los públicos.
Hoy miércoles el programa seguirá a las 10.30 horas en el Teatro del Mercado con ‘El mago de Oz’, en colaboración con los colegios de Navalmoral. Escobas, fregonas, cacharros, utensilios de cocina y objetos diversos dan vida a esta divertida y sugerente versión del Mago de Oz.
A las 19.00 en la plaza del Jardincillo, ‘El abuelo pimiento y la reina lectura’. Son dos entrañables amigos de la Feria, que nos harán pasar una tarde divertida navegando por el mundo de los libros.
A las 20.00 horas, en el centro Sociocultural La Inmaculada, la finalista del Premio Planeta 2025 Ángela Banzas, presentará y firmará ejemplares de su novela ‘Cuando el viento hable’. Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como última esperanza. Porque en los momentos más sombríos, una gran historia puede salvarnos la vida.
Mañana jueves se continuará con cuentacuentos. También con Javier Negrete que presenta su última novela «Sertorio, el elegido de la Diosa Blanca’. Y Álvaro Díez Gutiérrez, con el libro ‘Bomberos y Miedos: Las derrotas de Fobos’.
Las actividades continuarán hasta el próximo domingo.
Para todas las edades
La edil de Cultura, Cristina Marcos, destacó que la programación «está pensada para disfrutar de la lectura desde todas las edades y convertir a Navalmoral en un punto de encuentro cultural».
Entre los grandes protagonistas de esta edición destaca la presencia de Javier Sierra, único escritor español contemporáneo que ha conseguido situar sus novelas entre las más vendidas de Estados Unidos y cuyas obras se han traducidas a más de 40 idiomas. El autor visitará Navalmoral para hablar de su última novela ‘El plan maestro’.
La programación también cuenta con autores como Pilar Galán,Jaime de los Santos, Álvaro Díez Gutiérrez o Fernando Alfonso Velasco formarán parte de una edición que apuesta por combinar grandes firmas con el talento regional. Igualmente, se promueve el talento local con autores y creadoras de Navalmoral y de Extremadura como Daviña Pérez, Isabel Martínez, Elena Quijada y Soledad Falero.
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