Talayuela acogerá el Open DAR, un campeonato de golf que promueve la generosidad y la convivencia

El Círculo Empresarial Moralo, con sede en Navalmoral de la Mata, ha presentado, recientemente, en un acto en Talayuela el Open DAR, el campeonato de golf impulsado por este colectivo y que se celebrará los próximos 6 y 7 de junio en el Club de Golf de Talayuela.

Durante el acto estuvieron presentes representantes de distintas entidades y colectivos vinculados al territorio y al evento, entre ellos, miembros del Club de Golf de Talayuela como Felipe Bravo y José Antonio Moreno, además del alcalde de Talayuela, Roberto Baños. También Bene Galán en representación de la Asociación Cultural Severa Galán, y Youssef Meziane, en representación de la Comunidad Marroquí.

El Open DAR nace con la intención de ir más allá de una simple competición deportiva. El torneo pretende convertirse en una experiencia humana y social inspirada en la filosofía DAR, promovida por el Círculo Empresarial Moralo, basada en valores como la generosidad, la convivencia, el respeto y la conexión entre personas.

En el mismo acto también se presentó oficialmente la ruta guiada ‘Raíces y Pinares’, una actividad paralela que tendrá lugar el sábado 6 de junio, en horario de 9.30 a 12.30 horas, y que permitirá a los participantes descubrir parte de la historia, la cultura y el entorno natural de Talayuela.

La ruta contará con un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y estará abierta a personas de todas las edades. Durante la actividad, los asistentes podrán conocer diferentes episodios de la historia local de la mano del cronista oficial de Talayuela, Antonio Luis Galán.

Además, se realizará una visita interpretativa a los pinares de Talayuela guiada por Cándido Pérez, director forestal de los pinares, así como una parada especial en el emblemático ‘Quinto Pino’, acompañados por Luis Miguel Martín.

Desde la organización se destacó que tanto el Open DAR como la ruta ‘Raíces y Pinares’ buscan proyectar una imagen moderna, integradora y humana de Talayuela, combinando deporte, patrimonio, naturaleza y convivencia social en un mismo fin de semana.

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El Círculo Empresarial Moralo continúa así impulsando iniciativas capaces de generar actividad, unión y sentimiento de pertenencia en el territorio, apostando por eventos diferentes que conecten a las personas desde la experiencia y los valores.