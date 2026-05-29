Proyectos de salud en Navalmoral buscan fomentar hábitos saludables con premios de hasta 1.200 euros

Hasta el 5 de junio pueden presentarse las propuestas, ideas y proyectos para optar a la XVIII Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud 2026, que convoca la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Este concurso busca fomentar la prevención, la promoción de hábitos saludables y la participación ciudadana mediante proyectos dirigidos a la población morala.

La convocatoria está abierta a la población general, asociaciones, clubes deportivos, centros educativos y AMPAS del municipio, pudiendo presentarse proyectos relacionados con educación para la salud, prevención de drogodependencias, alimentación saludable, igualdad, ocio saludable o promoción del deporte, entre otras áreas.

La dotación total asciende a 3.400 euros, repartidos en cuatro categorías: 1.200 euros para población general y asociaciones; 900 euros para asociaciones y clubes deportivos; 700 euros para centros educativos; y 600 euros para AMPAS del municipio.

Los proyectos premiados se desarrollarán durante el último trimestre del año.

Los proyectos se dirigirán de forma los siguientes grupos de población: Grupo población general, cualquier persona mayor de edad, centros educativos de infantil, primaria, secundaria, bachiller y ciclos formativos del municipio. También a asociaciones y clubes deportivos.

La cuantía presupuestaría máxima es de 3.400 euros, que serán distribuidos de la siguiente forma según categorías: Grupo población general: 1.200 euros, sociaciones/clubs/entidades deportivas de Navalmoral(Deporte) 900euros, grupo centros educativos 700 euros y grupo Ampas 600 euros.

Los proyectos y propuestas deben tratar sobre educación para la salud en cualquiera de sus ámbitos. Ya sea en Prevención de drogodependencias, Acoso escolar y VIH y Enfermedades de transmisión sexual.

Promoción de hábitos alimentarios saludables y fomento del ejercicio físico como fuente de bienestar. Formación para el consumo responsable. Educación afectivo/sexual. Educación para la igualdad entre hombres y mujeres. Prevención de la violencia Género.

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