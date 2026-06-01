Dos detenidos por conducción temeraria y violencia de género en Navalmoral de la Mata

Durante el pasado fin de semana, agentes de la Policía Local de Navalmoral de la Mata procedieron a la detención de dos individuos en diferentes actuaciones desarrolladas en la localidad.

La primera intervención tuvo lugar durante la madrugada del sábado al domingo, cuando una patrulla de Policía Local dio el alto a un conductor que hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, iniciándose una persecución por diversas calles del municipio.

Durante la huida, el conductor circuló en varias ocasiones en sentido contrario al permitido, poniendo en grave riesgo la seguridad vial, mientras los agentes actuaban con los dispositivos luminosos y acústicos activados.

La persecución finalizó cuando el vehículo del fugado impactó con la rueda delantera contra un bordillo en una maniobra peligrosa, ocasionando daños en la dirección y el reventón del neumático delantero, lo que impidió continuar la marcha. El individuo intentó entonces huir a pie, siendo finalmente interceptado y detenido por los agentes, ofreciendo resistencia activa y causando lesiones a los policías actuantes.

El detenido ha sido acusado de los presuntos delitos de conducción temeraria, conducir careciendo de permiso, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y atentado contra agentes de la autoridad.

La segunda actuación se produjo tras un requerimiento de la Guardia Civil, al no disponer en ese momento de patrulla para atender un aviso relacionado con un presunto delito de violencia de género. Los agentes de Policía Local se personaron en el lugar indicado y, tras aplicar los protocolos establecidos y valorar las manifestaciones, junto con las pruebas aportadas, procedieron a la detención del individuo.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que continúa con la instrucción de las diligencias correspondientes para su posterior puesta a disposición judicial.

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La Policía Local recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y reafirma su compromiso con la seguridad y la protección de los vecinos del municipio.