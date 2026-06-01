La Hermandad de Donantes de Sangre del Campo Arañuelo amplía sus puntos de donación en junio

La Hermandad de Donantes de Sangre del Campo Arañuelo, que tiene su sede en Navalmoral de la Mata, inicia su programa de actividades del mes de junio y hoy lunes empieza a realizar extracciones en una primera visita a la casa de la cultura de Jarandilla de la Vera. Los vecinos de este municipio podrán donar sangre de 17.30 a 21.30 horas.

La programación continuará mañana martes en el Centro Médico de Aldeanueva de la Vera, de 18.00 a 21.30 horas. Después de un breve parón, las salidas se retomarán el lunes día 8 en la casa de la cultura de Guadalupe en horario de tarde, de 18.00 a 21.30 horas. También ese mismo día, los vecinos de Casatejada podrán donar sangre en el ayuntamiento de 18.30 a 22.00 horas.

Ya el martes, día 23, en el centro de salud de Villanueva de la Vera se realizarán extracciones de 17.30 a 21.30 horas. Igualmente, se realizarán donaciones de plasma en el Hospital Campo Arañuelo, del 15 al 18 de junio, de 17.00 a 21.00 horas. En este caso se deberá de realizar de manera previa la petición de fecha y hora en el Banco de Sangre de Extremadura.

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Por otro lado, desde la Hermandad se ha anunciado que respecto al XXXV Certamen de Dibujos alusivos a la Donación, el día 6, sábado, en la casa de la cultura de Navalmoral, a las 12.00 horas, se entregarán los premios a los ganadores de los 32 centros educativos participantes. Se dará a conocer el fallo del jurado y, seguidamente, se entregarán los premios a los 4 ganadores absolutos del certamen. José Luis Fernández, de la directiva de la hermandad, animó a la participación de la ciudadanía.