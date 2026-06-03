Robo de flores en Navalmoral de la Mata: el consistorio advierte de sanciones de hasta 3.000 euros por daños al patrimonio común

La concejalía de Medioambiente, Parques y Jardines de Navalmoral de la Mata quiere expresar su rechazo ante los actos incívicos detectados recientemente en distintos espacios públicos del municipio, donde se ha comprobado la sustracción de flores y plantas ornamentales colocadas en maceteros y zonas ajardinadas.

Desde dicha concejalía se recuerda que las plantas, flores, maceteros, jardines y zonas verdes municipales forman parte del patrimonio común de todos los vecinos. Su deterioro, arranque o sustracción no constituye una conducta menor, ya que perjudica directamente la imagen del municipio, afecta al disfrute de los espacios públicos y genera costes de reposición y mantenimiento que finalmente asume toda la ciudadanía.

El ayuntamiento recuerda que manipular, dañar, deteriorar o hacer un uso indebido de los elementos ornamentales, mobiliario urbano, zonas verdes y demás espacios públicos puede dar lugar a la correspondiente actuación municipal y, en su caso, a la imposición de sanciones conforme a las ordenanzas municipales.

Estas sanciones pueden alcanzar los 750 euros en el caso de infracciones leves, los 1.500 euros en el caso de infracciones graves y los 3.000 euros en el caso de infracciones muy graves, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños ocasionados.

Asimismo, se insiste en la necesidad de respetar parques, jardines, maceteros, arbolado y zonas verdes, evitando cualquier actuación que perjudique su conservación, limpieza u ornato. Estos espacios son de uso común y requieren la colaboración de toda la ciudadanía para mantenerse en buen estado.

Animales compañía

Desde el consistorio se recuerda también a las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía la obligación de evitar que estos ensucien la vía pública, parques, jardines, fachadas u otros espacios de uso común. Las deposiciones deben recogerse de forma inmediata y depositarse en los lugares habilitados para ello, debiendo procederse igualmente a la limpieza de los elementos afectados por micciones o excrementos.

No recoger los excrementos de los animales, permitir que ensucien los espacios públicos o no adoptar las medidas necesarias para evitarlo constituye una conducta sancionable. En estos casos, las ordenanzas municipales prevén multas que, según la calificación y gravedad de los hechos, pueden alcanzar los 750 euros en infracciones leves, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder.

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Desde la concejalía se apela a la responsabilidad individual y a la colaboración ciudadana para mantener Navalmoral limpio, cuidado y respetuoso con sus espacios públicos. El cuidado de las zonas verdes, del mobiliario urbano y de los espacios comunes "es una responsabilidad compartida", destacaron desde el consistorio.