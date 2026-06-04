Antonio Arteaga gana el XX Premio ‘Encina de Plata’ de Navalmoral de la Mata entre más de 100 obras

Navalmoral de la Mata acogió, recientemente, el acto de entrega de la XX edición del Premio de Novela Corta Encina de Plata, un certamen que alcanza dos décadas de trayectoria consolidándose como una de las citas literarias de referencia dentro y fuera de Extremadura.

La ceremonia contó con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León; el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso; la concejala de Cultura, Cristina Marcos Sarro; y José María Rivas, responsable de Recursos Humanos de la Central Nuclear de Almaraz, entidad colaboradora que respalda este premio.

Durante el acto, el alcalde de Navalmoral de la Mata agradeció a todas las personas, instituciones y entidades que hacen posible una nueva edición de este certamen literario, destacando especialmente el esfuerzo conjunto que ha permitido consolidar el Premio Encina de Plata a lo largo de estos veinte años.

Asimismo, felicitó a los cuatro finalistas seleccionados entre más de un centenar de novelas presentadas, llegadas desde distintos puntos de España y también desde países de Sudamérica y Estados Unidos, subrayando la proyección cada vez más internacional del certamen.

“Esta participación demuestra que el Premio de Novela Corta Encina de Plata es hoy imprescindible en el calendario cultural de nuestra localidad, pero también una referencia reconocida a nivel nacional e internacional, con una repercusión cada vez mayor dentro del mundo literario”, señaló Enrique Hueso.

El alcalde quiso además reconocer el trabajo de los autores participantes, subrayando que “la literatura continúa siendo una de las mejores formas de leer el mundo y mostrar ese mundo que plasmáis con vuestra tinta a los demás”. Uno de los elementos que refuerzan el prestigio alcanzado por este certamen es, edición tras edición, la extraordinaria composición de su jurado.

Presidido por Luis Mateo Díez e integrado por José María Merino, Luis Landero y Pilar Galán, reúne a figuras de primer nivel de las letras españolas contemporáneas. Su trayectoria, avalada por galardones como el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio de la Crítica y el Premio Miguel de Cervantes, aporta rigor, solvencia y prestigio a las deliberaciones del certamen.

El ganador de esta vigésima edición ha sido el escritor Antonio Arteaga Pérez, por su obra 'La cátedra del señor Olmedo', distinguida entre las más de cien novelas presentadas a concurso.

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El jurado también seleccionó como finalistas las obras Todo lo que no le digo a Aldo, de Patricia Piñeiro Barreiro (A Coruña), presentada bajo el seudónimo Crisálida; Maruja, de Fabián Andrés Vagnoni Molina (Las Palmas de Gran Canaria), presentada bajo el seudónimo Tina Volpi; y La eñe desnuda, de Fernando Méndez Germain (Cadavedo, Asturias), presentada bajo el seudónimo Íñigo Núñez Muñoz.