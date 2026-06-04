El Círculo Empresarial Moralo pide la reversión de parcelas sin actividad del polígono de Navalmoral de la Mata

El Círculo Empresarial Moralo ha solicitado al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata que estudie la reversión de aquellas parcelas del Polígono Industrial Campo Arañuelo que, habiendo sido adjudicadas para el desarrollo de proyectos empresariales, permanecen sin actividad años después de su adquisición.

Desde la organización empresarial recuerdan que el suelo industrial municipal debe estar al servicio de la creación de empresas, la generación de empleo y el impulso económico del territorio. Desde el colectivo han manifestado que consideran que «no tiene sentido mantener parcelas bloqueadas durante largos periodos de tiempo sin que se haya ejecutado ningún proyecto».

«El suelo industrial no puede convertirse en un espacio improductivo mientras existen emprendedores y empresas con dificultades para acceder a parcelas donde desarrollar su actividad», señalan.

La entidad destaca además que, cuando se adquiere una parcela en un polígono municipal, existe un compromiso de construcción y puesta en marcha de una actividad empresarial dentro de unos plazos razonables.

Sin embargo, aseguran que en el Polígono Campo Arañuelo «existen numerosas parcelas donde nunca llegó a desarrollarse ninguna actividad vinculada al emprendimiento o a la industria».

Por ello, el Círculo Empresarial Moralo considera necesario que el Ayuntamiento revise las adjudicaciones existentes y active, en aquellos casos donde proceda legalmente, mecanismos de reversión que permitan recuperar parcelas para volver a ponerlas a disposición de personas y empresas con proyectos reales.

Más dinamismo y actividad

“Necesitamos un polígono vivo, dinámico y lleno de actividad. No podemos permitirnos perder oportunidades de inversión y empleo por parcelas paralizadas durante años”, añaden.

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Desde el Círculo insisten en que esta medida no debe interpretarse como una confrontación, sino como una apuesta por optimizar los recursos públicos y favorecer el desarrollo económico de Navalmoral de la Mata y del conjunto del territorio.