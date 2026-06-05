'Mojinos Escozíos' celebrará su 30 aniversario actuando en el 'Araña Rock Fest' de Navalmoral de la Mata

El Recinto 'El Tejar' de Navalmoral se convertirá en el escenario de ‘Araña Rock Fest’ durante mañana sábado y el domingo 5 y 6 de junio. El recinto de El Tejar se va a convertir en el epicentro del auténtico rock. Se contará con Mojinos Escozios celebrando su Gira 30 Aniversario. Es una banda española de hard rock y heavy metal conocida por su humor irreverente y letras escatológicas. Se formó en 1994 en Mollet del Vallès, Barcelona, con una mezcla de músicos catalanes y andaluces.

Los miembros fundadores son Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla» (voz), Juan Carlos Barja «Zippy» (bajo), Vidal Barja «El Puto» (batería), Juan Ramón Artero «Chicho» (guitarra solista) y Vidal Toval «El Vidalito» (guitarra rítmica).

La banda comenzó tocando en pequeños locales y ganó popularidad gracias a la difusión en radio. Su música combina hard rock y heavy metal, con influencias de blues rock en algunas canciones. Se caracterizan por letras humorísticas, irreverentes y a menudo escatológicas, que reflejan situaciones cotidianas con un toque provocador

También actuará con ‘Porretas’ soplando las velas de su Gira 35 Aniversario. El rock de barrio en su máxima expresión. ‘Porretas’ es un grupo de rock con toques punks procedente del barrio de Hortaleza en Madrid (España).

Sus canciones tratan de temas muy diversos, suelen estar relacionadas con su mundo más cercano como son los bares, la cerveza, los porros o el fútbol. Tocan un rock muy directo y sencillo, y no suelen tratar temas personales.

El público podrá disfrutar del contundente directo de 'Koma'. Y un line-up de lujo con Pedra (tributo a Extremoduro), Avancarga, River Hakes, Ramoninos, Enrama y Profecía. Las entradas físicas pueden conseguirse en el Musical Luka’s (Cáceres).

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El Araña Rock Fest es un festival de música que tiene como objetivo consolidarse como una referencia del rock en la región. Este festival busca no solo ofrecer música, sino también promover la cultura rock en Navalmoral y atraer a un público más amplio. El sábado las instalaciones abrirán a las ocho de la tarde y el domingo a las seis.