La principal zona comercial de Navalmoral de la Mata permite un mejor paseo para comprar con zonas de sombra

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata continúa con los trabajos de instalación de los toldos de sombra en la Calle peatonal, compuesta por las calles Antonio González Concha y Urbano González Serrano. El principal objetivo es crear espacios de sombra, reducir la temperatura durante los meses de más calor y facilitar el tránsito de vecinos y visitantes por la principal zona comercial de la localidad.

La carretera principal de Navalmoral de la Mata es la calle peatonal comercial más extensa de Extremadura, superando el kilómetro de longitud y concentrando buena parte de la actividad comercial y social del municipio.

Tras el inicio esta semana de los trabajos de colocación de los postes, que ya se encuentran prácticamente instalados en su totalidad, hoy se procederá de manera simultánea al inicio de la instalación de las velas textiles junto a los últimos postes pendientes, avanzando así en la completa instalación de estos elementos para que puedan estar operativos lo antes posible.

Esta actuación se enmarca en el proyecto “Luces y Sombras. Mejorando el comercio moralo”, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y contempla tanto la instalación como la retirada de los postes y toldos. El contrato fue adjudicado por un importe superior a los 380.000 euros.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de los espacios públicos y en la adaptación de las principales zonas de tránsito a las altas temperaturas propias de esta época del año.