Infraestructuras
Renuevan las instalaciones de la piscinas municipales con 650.000 euros en Navalmoral de la Mata
Se han realizado actuaciones para mejorar la impermeabilización de los vasos de la piscina de verano y la reforma integral del bar y equipamiento
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo una completa remodelación tanto de las piscinas como los servicios complementarios que se ofrecen a los usuarios tras una inversión de más de 654.000 euros para modernizar unas instalaciones que llevaban años necesitando una intervención integral. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las obras de estanqueidad e impermeabilización de los vasos de la piscina de verano, con una inversión de 377.362,34 euros.
Los trabajos han permitido renovar elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la instalación, incorporando nuevas canalizaciones, sistemas de recogida de agua y mejoras en la seguridad con la instalación de remates de hormigón antideslizante.
Paralelamente, el Consistorio ha llevado a cabo la reforma integral del bar de la piscina y su equipamiento, con una inversión de 252.331,17 euros, recuperando un espacio que no pudo prestar servicio durante los últimos veranos debido a las deficiencias existentes.
A esta actuación se suma la inversión por importe de 24.688 euros destinadas a completar la puesta en funcionamiento del establecimiento mediante la instalación del sistema de climatización.
Gracias a estas actuaciones, la piscina municipal contará esta temporada con unas instalaciones renovadas, más modernas, eficientes, además de un servicio de restauración plenamente equipado para ofrecer una atención de calidad a vecinos y visitantes.
Licitación
Además, ha puesto en marcha el procedimiento para adjudicar la gestión del bar de la piscina municipal, una instalación que afronta la próxima temporada completamente renovada. La licitación contempla una concesión inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse por otros dos más, y establece un canon de 7.000 euros anuales.
El valor estimado total del contrato alcanza los 28.000 euros, convirtiéndose en una oportunidad para profesionales y empresas del sector hostelero interesados en desarrollar su actividad, con un plazo para presenta la oferta hasta el día 17 de junio.
El adjudicatario garantizará la apertura del establecimiento en el horario de funcionamiento de las instalaciones municipales, así como ofrecer servicio de comidas y cenas. Además, podrá plantear ampliaciones horarias que mejoren la atención a los usuarios.
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