Los grupos de 4º de Primaria seguirán en el CEIP Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata quiere expresar su agradecimiento a la consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura por la decisión adoptada de no llevar a cabo la reorganización prevista para los grupos de 4º de Primaria del CEIP Campo Arañuelo durante el próximo curso escolar.

Desde que tuvo conocimiento de esta situación, el equipo de gobierno municipal realizó distintas gestiones ante la Administración educativa para trasladar la preocupación existente entre las familias y solicitar que se estudiaran todas las alternativas posibles antes de adoptar una decisión definitiva.

El ayuntamiento considera positiva la respuesta ofrecida por la Junta de Extremadura, que permitirá mantener la organización actual del alumnado y aporta tranquilidad a las familias de cara al próximo curso. Asimismo, el consistorio quiere agradecer la disposición al diálogo mostrada por la Administración autonómica y poner en valor la colaboración institucional que ha hecho posible alcanzar una solución favorable para la comunidad educativa del centro.

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El equipo de gobierno reitera su compromiso con la educación y continuará trabajando, dentro de sus competencias, para defender los intereses de los centros educativos y de las familias de Navalmoral de la Mata.