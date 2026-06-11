Medioambiente
Navalmoral de la Mata se suma a la campaña de recogida del vidrio el próximo 18 de junio
Los vecinos podrán llevar envases de vidrio a la plaza del Jardincillo por la tarde donde habrá un educador ambiental
La campaña de sensibilización ciudadana ‘En Extremadura, lo natural es reciclar vidrio’, ‘Llévalo al contenedor… y haz crecer a tu entorno’ llegará a Navalmoral de la Mata el 18 de junio. El escenario en concreto será la plaza del Jardincillo de 17.00 a 21.00 horas. Esta campaña tiene como objetivo promover la separación y el reciclaje de envases de vidrio entre la ciudadanía, conectando este gesto cotidiano con la protección del entorno natural.
Sus principales objetivos son difundir mensajes de concienciación sobre el reciclaje de vidrio y el cuidado del medioambiente, así como reforzar la imagen de Extremadura como una región comprometida con el reciclaje de envases de vidrio y con su patrimonio natural y cultural.
La campaña se desarrollará como un reto entre 17 municipios extremeños próximos o vinculados a espacios naturales representativos de la región, para hacer crecer el entorno. Durante el periodo comprendido entre el 9 y el 19 de junio, se llevarán a cabo diferentes acciones de street marketing y dinamización ciudadana para animar a los vecinos a llevar sus envases de vidrio al contenedor.
La acción principal se articulará en torno a la dinámica participativa, una experiencia divulgativa y lúdica en la que la ciudadanía podrá aprender, de forma sencilla y divertida, cómo reciclar correctamente los envases de vidrio y qué impacto tiene este gesto en la conservación del entorno.
Para participar, los vecinos deberán acercarse al punto de campaña con sus envases de vidrio. Allí, un educador ambiental planteará distintas situaciones relacionadas con el reciclaje y el cuidado del medioambiente, invitando a los participantes a decidir si cada acción es “natural” o “no natural”.
Tras cada respuesta, se explicará el motivo correcto y se reforzará el mensaje ambiental de la campaña. Además a cada participante se le hará entrega de un Kit de plantación ecológica.
Recogida selectiva
Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen.
Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.
A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde.
Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.
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