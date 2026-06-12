Más de un centenar de participantes competirán en robótica educativa el sábado en Navalmoral de la Mata

La ciudad de Navalmoral de la Mata ha presentado, recientemente, Arcadroidex Robótica Educativa y Programación, la competición que se celebra por segundo año consecutivo en la ciudad dentro de una fase de sector de la World Robot Olympiad (WRO). Contará con una participación de 41 equipos y 120 participantes procedentes de distintos lugares como Cáceres, Malpartida de Plasencia, Moraleja y Plasencia. Destacando especialmente la presencia de 17 equipos locales.

La jornada comenzará este sábado 13 de junio, a las 8.30 de la mañana, con la inauguración oficial a las 11.00 y el cierre previsto alrededor de las 14.15 horas.

De esta misma competición en la edición pasada salieron tres campeones de España. Además, se ha señalado que Navalmoral ganó visibilidad internacional gracias a la participación de su equipo local en la final celebrada en Singapur, tras quedar campeón de España.

La World Robot Olympiad (WRO) es una competición de robótica educativa de ámbito internacional. Ofrece a los jóvenes una oportunidad para acercarse de manera lúdica y divertida a la tecnología y la ingeniería. Los estudiantes, con la orientación de un entrenador, deben diseñar, construir y programar un robot innovador que supere un reto. Así, aprenden y demuestran su capacidad de resolución de problemas, al tiempo que desarrollan competencias personales. La WRO está promovida a nivel internacional por la World Robot Olympiad Association.

El evento se desarrollará en el pabellón Antonio Jara. La academia local aportará 17 equipos y un total de 44 chavales de los cerca de 90 que tiene ahora mismo. Sus entrenadores, Samira y Pablo, detallaron el trabajo que han venido desarrollando en los últimos meses y sus estrategias para enseñar, entretener y ‘disciplinar’ a los jóvenes robóticos.

La actividad se dividirá en competición, proyectos y talleres. Arrancará a las ocho y media con el montaje de los robots, que a lo largo de la mañana tendrán que realizar unas pruebas específicas en tres rondas. En cuanto a los proyectos, se presentarán entre las nueve y media y las diez y media y permanecerán a la vista de los asistentes durante toda la jornada.

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Por último, los talleres se dirigen a los acompañantes de los participantes y a los asistentes para que se acerquen al mundo de la robótica educativa. La inauguración está prevista a las once de la mañana y la clausura y entrega de premios en torno a las dos y cuarto de la tarde. En la presentación estuvo la concejala de Cultura, Cristina Marcos, para mostrar el apoyo del ayuntamiento a la competición, en particular, y a la labor de la academia de robótica, en general.