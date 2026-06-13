El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata concede 38.000 euros al impulso de asociaciones culturales

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con una cuantía total de 38.000 euros. En concreto, esta partida está destinada a respaldar la actividad de las asociaciones culturales de la localidad y fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a enriquecer la vida cultural del municipio.

Estas ayudas, según concretaron desde el consistorio, están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en distintos ámbitos de la cultura y que desempeñan un papel fundamental en la dinamización social, la conservación de las tradiciones y la promoción de la creatividad y la participación ciudadana.

La convocatoria se articula en cinco líneas de subvención. La primera, dotada con una cuantía de 10.000 euros, está destinada a asociaciones culturales dedicadas al teatro y la danza. La segunda, con una asignación más elevada, de 16.000 euros, apoyará a las entidades con fines musicales.

Por otro lado, la tercera línea contará con 6.000 euros que serán para aquellas asociaciones que están dedicadas a la conservación, promoción y difusión del folclore y las tradiciones culturales.

Por su parte, las actividades que estén relacionadas con las artes plásticas, dispondrán de una partida de 4.000 euros, mientras que los proyectos científicos y educativos podrán optar a ayudas por valor de 2.000 euros.

Solicitudes

Desde e l ayuntamiento se explicó que cada entidad o asociación podrá presentar una única solicitud y optar a una subvención de hasta el 100 % del presupuesto de su proyecto, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario.

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Desde el ayuntamiento se resaltó también que esta convocatoria responde a la voluntad de seguir fortaleciendo el tejido asociativo cultural de Navalmoral de la Mata y respaldar iniciativas que contribuyen a preservar el patrimonio cultural, impulsar la actividad artística y ampliar la oferta cultural dirigida a la ciudadanía. Las solicitudes e remitirán al ayuntamiento.