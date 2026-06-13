Dinamización social
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata concede 38.000 euros al impulso de asociaciones culturales
La convocatoria recoge ayudas para proyectos relacionados con música, teatro, danza, folclore, artes plásticas y la divulgación científica y educativa
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con una cuantía total de 38.000 euros. En concreto, esta partida está destinada a respaldar la actividad de las asociaciones culturales de la localidad y fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a enriquecer la vida cultural del municipio.
Estas ayudas, según concretaron desde el consistorio, están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en distintos ámbitos de la cultura y que desempeñan un papel fundamental en la dinamización social, la conservación de las tradiciones y la promoción de la creatividad y la participación ciudadana.
La convocatoria se articula en cinco líneas de subvención. La primera, dotada con una cuantía de 10.000 euros, está destinada a asociaciones culturales dedicadas al teatro y la danza. La segunda, con una asignación más elevada, de 16.000 euros, apoyará a las entidades con fines musicales.
Por otro lado, la tercera línea contará con 6.000 euros que serán para aquellas asociaciones que están dedicadas a la conservación, promoción y difusión del folclore y las tradiciones culturales.
Por su parte, las actividades que estén relacionadas con las artes plásticas, dispondrán de una partida de 4.000 euros, mientras que los proyectos científicos y educativos podrán optar a ayudas por valor de 2.000 euros.
Solicitudes
Desde e l ayuntamiento se explicó que cada entidad o asociación podrá presentar una única solicitud y optar a una subvención de hasta el 100 % del presupuesto de su proyecto, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario.
Desde el ayuntamiento se resaltó también que esta convocatoria responde a la voluntad de seguir fortaleciendo el tejido asociativo cultural de Navalmoral de la Mata y respaldar iniciativas que contribuyen a preservar el patrimonio cultural, impulsar la actividad artística y ampliar la oferta cultural dirigida a la ciudadanía. Las solicitudes e remitirán al ayuntamiento.
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