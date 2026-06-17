El Círculo Empresarial Moralo duplicará los estands en su próxima Feria Multisectorial 2027

El Círculo Empresarial Moralo, junto con el Ayuntamiento de Talayuela, han acordado celebrar la Feria Multisectorial 2027 los días 12 y 13 de marzo del próximo año. Talayuela ha comenzado oficialmente los preparativos de la Feria Multisectorial 2027. El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo mantenida entre el alcalde de la localidad, Roberto Baños, varios miembros del equipo de gobierno municipal y representantes del Círculo Empresarial Moralo, entidad que promueve la organización del evento.

La respuesta obtenida el pasado año superó las expectativas iniciales, reuniendo a más de 10.000 visitantes y consolidando la feria como uno de los acontecimientos económicos y sociales más importantes del territorio. Este respaldo ha llevado a la organización a plantear una edición en 2027 más ambiciosa.

Entre los objetivos marcados para la próxima edición destaca la intención de duplicar el espacio disponible para expositores, permitiendo la incorporación de nuevas empresas, entidades y actividades.

Además del espacio multisectorial, se crearán dos nuevas áreas temáticas independientes dedicadas específicamente a la gastronomía y a la artesanía, con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes y ofrecer nuevas oportunidades de promoción a productores, artesanos y empresas.

La comercialización de los espacios expositivos comenzará el próximo mes de septiembre, momento a partir del cual las empresas interesadas podrán reservar su participación en un evento que aspira a seguir creciendo en dimensión, contenido y repercusión.

Tanto el Ayuntamiento de Talayuela como el Círculo Empresarial Moralo han coincidido en señalar que la feria representa una magnífica oportunidad para promocionar la actividad económica, favorecer el encuentro entre empresas y visitantes y proyectar tanto la marca “Talayuela” como la imagen del territorio.

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Con la vista puesta en marzo de 2027, ambas entidades trabajarán conjuntamente para consolidar el crecimiento experimentado en esta nueva etapa y convertir la Feria Multisectorial de Talayuela en un referente regional para empresas, emprendedores, productores y visitantes.