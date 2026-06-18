Sanidad
El centro de salud implanta nueva unidad básico asistencial en horario de tarde en Navalmoral de la Mata
Está compuesta por un médico y una enfermera y permitirá mejorar la accesibilidad de personas en edad laboral
El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha implantado una nueva Unidad Básica Asistencial (UBA) en el centro de salud de dicha localidad cacereña en horario de tarde para dar respuesta al crecimiento poblacional y al aumento de la demanda sanitaria en la zona.
Esta nueva Unidad se suma a las otras 11 de adulto con las que ya contaba la zona de salud, según recoge Efe, además de las tres de pediatría.
Esta nueva unidad está compuesta por un médico y una enfermera y permitirá mejorar la accesibilidad de personas en edad laboral, equilibrar las cargas asistenciales entre los distintos profesionales y avanzar hacia una atención «más ágil, equitativa y de calidad», indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.
Asimismo, contribuirá a reforzar la seguridad del paciente y facilitará la revisión de pacientes polimedicados, optimizando los tratamientos y reduciendo riesgos asociados.
Proyecto cuidar
La gerencia del área ha puesto en marcha, además, el Proyecto Cuidar, una iniciativa innovadora orientada a mejorar la atención integral de pacientes con patologías crónicas complejas mediante un enfoque coordinado entre atención primaria, hospitalaria y ámbito sociosanitario.
El proyecto, cuyo equipo está formado por una médica, una enfermera y la colaboración de una farmacéutica, busca reforzar la continuidad asistencial, optimizar recursos y situar al paciente en el centro del sistema, a través de la valoración integral de las personas con patologías crónicas complejas, planes individualizados y seguimiento continuo.
Además, incorpora medidas específicas para aumentar la seguridad del paciente, con el objetivo de adecuar tratamientos, reducir riesgos e interacciones y mejorar la adherencia terapéutica.
Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir ingresos evitables y avanzar hacia un modelo asistencial más seguro, eficiente y centrado en las personas.
Con estar actuaciones, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma su compromiso con una atención sanitaria «más eficiente, accesible y centrada en las necesidades de la población».
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