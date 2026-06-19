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Inician trabajos de repoblación de árboles en avenida de las Angustias de Navalmoral de la Mata

Esta actuación se enmarca dentro de un proyecto integral que contempla la renovación completa de pavimentación y la ampliación de las aceras

Operarios realizan trabajos de reposición de arbolado.

Operarios realizan trabajos de reposición de arbolado. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que se están llevando a cabo los trabajos de reposición de arbolado previstos dentro del proyecto de la obra de la avenida de las Angustias, una actuación integral que contempla la renovación completa del pavimento, la ampliación de aceras y la mejora de la movilidad en la zona, lo que permitirá incrementar en más de 20 las plazas de aparcamiento disponibles.

En el marco de estas actuaciones, se ha iniciado con una intervención puntual de la plantación de arbolado, una intervención que incluye tanto el trasplante en maceta como la plantación directa de ejemplares de gran porte.

En esta primera fase se están incorporando cinco moreras sin fruto, árboles de aproximadamente cuatro metros de altura, que por sus características no requieren la instalación de tutores.

Este tipo de práctica de plantación es viable en condiciones adecuadas durante los meses comprendidos entre junio y noviembre, lo que permite garantizar su correcto arraigo y desarrollo.

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Con estas actuaciones se da inicio a la reposición y repoblación del arbolado contemplada desde el inicio del proyecto en la avenida de las Angustias, una actuación que continuará en las próximas fases de la obra hasta completar el conjunto previsto. De este modo, la intervención no solo contempla la renovación de las infraestructuras viarias, sino también la restitución progresiva del arbolado.

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